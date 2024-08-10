Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Свыше 100 млн тенге потеряли десятки обманутых казахстанцев

Опубликовано:

Ноутбук и банковская карта
Ноутбук. Иллюстративное фото: pexels.com

В Казахстане пресекли деятельность крупной преступной группы. Пострадали десятки казахстанцев, ими было потеряно более 100 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру области Жетісу.

В области Жетісу правоохранительными органами пресечена деятельность преступной группы. Их членов подозревают в мошенничестве путем обмана по всей стране, сообщается на официальном сайте надзорного органа.

По месту жительства подозреваемых изъято 35 сотовых телефонов, 135 SIM-карт, 2 пневматических пистолета и 3 дорогих автомобиля.

Начато досудебное расследование, проводятся оперативно-следственные мероприятия. В настоящее время уже установлено 70 потерпевших, общий ущерб - свыше 100 миллионов тенге.

При этом число пострадавших продолжает расти.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2147199-svyshe-100-mln-tenge-poteryali-desyatki-obmanutyh-kazahstancev/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie