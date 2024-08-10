Свыше 100 млн тенге потеряли десятки обманутых казахстанцев

В Казахстане пресекли деятельность крупной преступной группы. Пострадали десятки казахстанцев, ими было потеряно более 100 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру области Жетісу.

В области Жетісу правоохранительными органами пресечена деятельность преступной группы. Их членов подозревают в мошенничестве путем обмана по всей стране, сообщается на официальном сайте надзорного органа.

По месту жительства подозреваемых изъято 35 сотовых телефонов, 135 SIM-карт, 2 пневматических пистолета и 3 дорогих автомобиля.

Начато досудебное расследование, проводятся оперативно-следственные мероприятия. В настоящее время уже установлено 70 потерпевших, общий ущерб - свыше 100 миллионов тенге.

При этом число пострадавших продолжает расти.