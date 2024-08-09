Иностранца с запрещенной книгой не пропустили на пограничном посту в СКО

Экстремистскую литературу пытался провести в Казахстан гражданин Кыргызстана. Данный факт был пресечен на пограничном посту в СКО, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщает информационный медиапортал МВД, в СКО в ходе досмотра автомобиля у 30-летнего гражданина Кыргызстана обнаружена и изъята книга, которая была признана экстремистской и запрещена на территории Казахстана.

В итоге решением суда иностранец привлечен к ответственности и ему был выписан штраф.

При этом по данным управления по противодействию экстремизму Департамента полиции СКО, с начала года в области выявлено 19 нарушений религиозного законодательства.

Стражи порядка напоминают казахстанцам, что распространение материалов религиозного содержания допускается только с разрешения местных исполнительных органов в установленном законом порядке.

В июле мы писали, что в Туркестане полицейские задержали двоих иностранцев с книгами религиозного содержания. Аналогичное происшествие произошло и в аэропорту Атырау.

В феврале этого года у 19-летней гражданки Кыргызстана, которая ехала на поезде в Россию, полицейские также обнаружили религиозную литературу. Религиоведческая экспертиза показала, что изъятая литература запрещена на территории Республики Казахстан. Решением суда иностранку привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 70 МРП (258 440 тенге).

В Алматы был оштрафован продавец религиозной литературы. Правоохранители выяснили, что реализация осуществлялась в одном из магазинов южной столицы. Его владелец получил штраф в размере 200 МРП (690 тысяч тенге). Также деятельность была приостановлена на три месяца.

Ранее сообщалось, какое наказание предусмотрено в Казахстане за незаконное распространение религиозной литературы или иных материалов религиозного содержания. То же самое касается и нелегального ввоза в страну, изготовления или издания подобной литературы. Как отмечалось, чтобы заниматься деятельностью по распространению или изданию религиозной литературы, необходимо иметь официальное разрешение.

Административный кодекс предусматривает штраф для физических лиц в размере 50 МРП за незаконный ввоз, издание или распространение религиозной литературы. Юридические лица могут получить штраф в размере до 200 МРП за нелегальное распространение религиозной литературы. Кроме того, их деятельность может быть приостановлена на три месяца.