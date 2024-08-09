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Казахстанца объявили в розыск за неуплату налогов и отмывание денег

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Разыскиваемый Михаил Бойко
Разыскиваемый Михаил Бойко. Кадр из видео: t.me/afm_rk

Департамент АФМ по Алматы объявил казахстанца в розыск за неуплату налогов и отмывание денег. Ущерб государству составил более 400 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на агентство.

"Департаментом АФМ по Алматы разыскивается гражданин РК Бойко Михаил Адамович 1963 года рождения за совершение преступлений по части 3 статьи 245 (уклонение от уплаты налогов), части 3 статьи 218 (легализация (отмывание) денег и иного имущества, полученных преступным путем) УК РК.

Бойко причинил ущерб государству в виде неуплаты корпоративного подоходного налога с предприятий экспортеров рыбной продукции на общую сумму более 400 млн тенге", - сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

В АФМ просят сообщить известную информацию о местонахождении разыскиваемого лица в ДЭР по Алматы по телефонам: +7-701-218-05-23, +7-701-121-47-65, +7-7272-79-29-56.

Вознаграждение и анонимность гарантируются, добавили в ведомстве.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2146845-kazahstanca-obyavili-v-rozysk-za-neuplatu-nalogov-i-otmyvanie-deneg/

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