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Казахстанца заподозрили в нападении с ножом на мать и сестру

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Человек держит нож в руке
Нож в руке. Иллюстративное фото: Daniel Allan / Getty Images

Жителя Костанайской области подозревают в нападении с ножом на мать и сестру. Пострадавшие получают лечение, возбуждено уголовное дело, передает информационный портал "Алау".

В Костанайской области 21-летнего мужчину подозревают в нападении с ножом на 62-летнюю мать и на 37-летнюю сестру. По данному факту, как рассказали в областном ДП, возбудили уголовное дело. Пострадавшие получают амбулаторное лечение.

"В настоящее время подозреваемый помещен в областную психиатрическую больницу. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью в отношении двух лиц", - рассказали в ДП Костанайской области.

Иная информация согласно статье 201 УПК РК не разглашается.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2146662-kazahstanca-zapodozrili-v-napadenii-s-nozhom-na-mat-i-sestru/

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