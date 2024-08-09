Казахстанца заподозрили в нападении с ножом на мать и сестру
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Жителя Костанайской области подозревают в нападении с ножом на мать и сестру. Пострадавшие получают лечение, возбуждено уголовное дело, передает информационный портал "Алау".
В Костанайской области 21-летнего мужчину подозревают в нападении с ножом на 62-летнюю мать и на 37-летнюю сестру. По данному факту, как рассказали в областном ДП, возбудили уголовное дело. Пострадавшие получают амбулаторное лечение.
"В настоящее время подозреваемый помещен в областную психиатрическую больницу. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью в отношении двух лиц", - рассказали в ДП Костанайской области.
Иная информация согласно статье 201 УПК РК не разглашается.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2146662-kazahstanca-zapodozrili-v-napadenii-s-nozhom-na-mat-i-sestru/