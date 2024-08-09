Взрыв в кафе Уральска c тремя погибшими: арендатору вынесли приговор

Арендатора кафе в Уральске, в котором в январе этого года произошел взрыв, в результате погибли три человека, приговорили к 5 годам лишения свободы, передает "Мой город".

В суде Уральска вынесли приговор арендатору кафе по улице Сырыма Датова Мендибеку У., в котором ночью 4 января этого года случился взрыв. Двухэтажное здание от этого обрушилось, затем начался пожар. В результате погибли три человека, еще шестеро получили сильные ожоги.

Вчера суд признал Мендибека У. виновным, его приговорили к 5 годам лишения свободы, с лишением права занимать руководящие должности, связанные с административно-хозяйственной и организационно-распорядительной деятельностью в предприятиях на 3 года, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.

Помимо этого, его обязали оплатить трем потерпевшим материальный и моральный ущерб в размере 20 млн тенге.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Напомним, что суд над арендатором кафе начался в июне. На заседании адвокат подсудимого ходатайствовала о возвращении дела на доследование и об изменении меры пресечения на домашний арест. Однако потерпевшие выступили против.

К слову, Мендибека У. обвиняли в совершении преступления по части 3 статьи 292 УК РК "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".