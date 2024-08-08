"Подъехал к пустырю и побил детей": странные действия мужчины засняли в Акмолинской области

В Сети появилось видео, на котором некий мужчина бьет нескольких детей в Акмолинской области. В полиции возбудили уголовное дело, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на областной ДП.

В Telegram-канале Zhest_kz появилось видео, на котором некий мужчина выходит из авто, затем наносит удары, предположительно, веткой детям, вышедшим из этой же машины. Происходящее снято на территории Акмолинской области.

"Подъезжает к пустырю, отрывает ветку с кустов и начинает бить детей", - говорится в описании.

В областном ДП прокомментировали кадры.

"Данный факт действительно имел место на территории Атбасара. Сотрудниками полиции начато досудебное расследование по статье 109 УК РК (Побои), проводятся мероприятия по установлению лица на данной видеозаписи и привлечения его к уголовной ответственности. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит", - гласит ответ.

Согласно статье 190-1 УК РК, нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших причинение легкого вреда здоровью, наказывается:

исправительными работами или штрафом до 200 МРП (738,4 тыс. тенге);

либо привлечением к общественным работам до 200 часов;

либо арестом до 50 суток.