"Новой соцвыплатой" от 140 тысяч тенге обманывают казахстанцев

В Министерстве труда и соцзащиты населения РК опровергли информацию о новой соцвыплате от 140 тысяч тенге. Информация ранее распространилась в Сети, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

"Информация, распространяемая в социальных сетях и мессенджерах, о том, что в Кaзaхстaне появилась новaя специaльнaя социaльнaя выплaтa для всех граждан в размере oт 140 тыс. тeнге, не соответствует действительности", - говорится в официальном Telegram-канале МТСЗН.

Неизвестные лица, распространившие такие сведения, предлагают гражданам перейти по ссылке, которая может быть вредоносной.

Отметим, что в июне мошенники начали притворяться сотрудниками Центра трудовой мобильности и звонить безработным казахстанцам с предложением о соцвыплате. Также они рассылают электронные письма с недостоверной информацией, опасными фишинговыми ссылками.

Еще мошенники прибегли к другому способу - они размещают рекламу о соцвыплате или пособии, жертвы, поверившие в обман, платят "комиссию" и только лишаются денег. Как не попасться на их уловку, мы писали тут.

Недавно злоумышленники начали прикрываться именами брендов и известных компаний, предлагая своим потенциальным жертвам деньги, подарки или выгодные предложения.