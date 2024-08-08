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В колледжах Акмолинской области работали судимые за насильственные преступления

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Студенты в аудитории
Студенты в аудитории. Иллюстративное фото: Skynesher/Getty Images

В двух колледжах Акмолинской области работали сотрудники, осужденные за насильственные преступления, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт прокуратуры.

Прокуратура Акмолинской области сообщила о результатах проверок колледжей, в ходе которых выявила 200 нарушений в сфере обеспечения безопасности, качества образования, санитарного контроля, пожарной безопасности, охраны, здравоохранения и т.д.

Сообщается, что в двух колледжах работали лица, ранее судимые за насильственные преступления. В другом колледже работники распивали спиртные напитки на рабочем месте. Все они были уволены.

"В ряде учебных заведений у медицинских работников отсутствует лицензия на оказание услуг. Также установлен факт систематического буллинга со стороны студентов в отношении сверстника (проводится расследование). Работа в этом направлении продолжается", - сообщили в прокуратуре.

Ранее старший помощник генерального прокурора РК Аргын Айткожин рассказал, что осужденные за тяжкие преступления работали в школах и колледжах Казахстана.

"В Алматы в школе работала техничкой женщина, которая в 2006 году совершила убийство. А лаборантом работал человек, который совершил изнасилование.

В Астане в международном колледже работал учитель физкультуры, который ранее был осужден за изнасилование. В другом случае уборщица и учитель привлекались за умышленное причинение вреда здоровью", - сказал он.

Напомним, в феврале стало известно, что в школах Восточно-Казахстанской области работали педагоги с психическими расстройствами, а также с уголовным прошлым. В декабре 2023 года прокуроры выявили серьезные нарушения в школах Кызылординской области. Некоторые сотрудники учебных заведений имели судимость, а также устроились на работу по поддельным дипломам. Были среди работников и те, кто наблюдался у психиатра.

Согласно подпункту 5 части 7-5 статьи 409 Кодекса РК об административных правонарушениях, допуск к профессиональной деятельности педагога лиц:

  1. лишенных права осуществлять профессиональную деятельность педагога в соответствии со вступившим в законную силу приговором суда;
  2. признанных недееспособными или ограниченно дееспособными в порядке, установленном законами Республики Казахстан;
  3. имеющих медицинские противопоказания, состоящих на психиатрическом и (или) наркологическом учете;
  4. не имеющих документов о техническом и профессиональном, послесреднем, высшем или послевузовском образовании;
  5. имеющих иные ограничения, предусмотренные Трудовым кодексом РК,

- влечет штраф в размере двадцати пяти МРП.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2146462-v-kolledzhah-akmolinskoy-oblasti-rabotali-sudimye-za-nasilstvennye-prestupleniya/

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