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"Мошенничество с участием должностных лиц акимата и ДКНБ": раскрыта личность задержанного

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Мужчина в наручниках
Мужчина в наручниках. Иллюстративное фото: Peter Dazeley/Getty Images

Ранее Антикор сообщал, что в столице Кыргызстана Бишкеке был задержан казахстанец, подозреваемый в хищении госимущества. Его личность раскрыта, передает NUR.KZ.

Ранее сегодня в Telegram-канале YEDILOV ONLINE появилась информация о том, что брат Кайрата Кудайбергена Дархан Умралиев был ранее задержан сотрудниками Антикора. Его подозревают в хищении госимущества в виде трех домов и двух квартир.

В Антикоре подтвердили информацию, сообщив, что задержанного водворили в ИВС ДП Алматы. Похищенное госимущество было ранее конфисковано по приговору суда.

Там напомнили, что в участии в махинации путем реализации недвижимости подконтрольным лицам по заведомо заниженным ценам и без проведения установленных торгов подозреваются также должностные лица акимата и ДКНБ.

14 июня после задержания в Бишкеке гражданин У. сообщил сотрудникам МВД Кыргызстана о готовности к добровольному возвращению на родину по упрощенным процедурам.

В тот же день при координации прокуратуры Алматы в сопровождении сотрудников Антикоррупционной службы он пересек границу Кыргызской Республики и был доставлен в Алматы.

Проводятся следственные действия с участием подозреваемого.

Согласно статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

Добавим, в мае в Казахстан из Украины экстрадировали мужчину, подозреваемого в особо крупном мошенничестве, - мужчина находился в международном розыске.

По информации Генпрокуратуры, фигурант в период с 2017 по 2019 год, под предлогом предоставления квартир в строящемся доме в Алматы, обманным путем завладел имуществом граждан на общую сумму свыше 140 млн тенге.

В июне в Казахстан из Молдовы вернули подозреваемую в участии в ОПГ.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2146356-zaderzhan-kazahstanec-nahodivshiysya-v-rozyske-s-2023-goda/

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