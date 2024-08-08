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Сотрудники АФМ после рейда на рынке в Костанае изъяли продукцию на 168 млн тенге (видео)

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Рейд на рынке в Костанае
Рейд. Кадр из видео: t.me/afm_rk

4 уголовных дела по фактам реализации табачной продукции без средств идентификации зарегистрировано Агентством по финансовому мониторингу в Костанайской области, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, в ходе проведения рейдов на территории центрального рынка выявлено, что открытым способом реализовывались сигареты без средств идентификации, а также обнаружены места хранения в Костанае.

Из оборота изъято более 290 тыс. пачек сигарет. Общая сумма выявленной продукции превышает 168 млн тенге.

Уголовные дела в отношении 4 подозреваемых, осуществлявших незаконную деятельность, направлены в суд.

Судом они признаны виновными и им назначены различные наказания в виде штрафов и ограничения свободы.

"Вся изъятая продукция подлежит уничтожению", - заявили в АФМ.

Ранее в Жамбылской области сотрудники пограничной службы КНБ обнаружили крупную партию сигарет, которую пытались незаконно ввезти в Казахстан. Было изъято 30 тыс. пачек. Их передали в соответствующий орган для дальнейшего разбирательства.

Также в Мангистуской области провели досмотр грузового контейнера, который прибыл в Казахстан из Ирана. В нем нашли сигареты, которые были оформлены под видом товара "Мусорное ведро". По данному факту начали проверку.

А в Западно-Казахстанской области была пресечена попытка перевозки контрабандного товара на общую сумму 670 млн тенге. В регион под видом соли пытались ввезти сыр, а вместо труб - сигареты.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2146200-sotrudniki-afm-posle-reyda-na-rynke-v-kostanae-izyali-produkciyu-na-168-mln-tenge-video/

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