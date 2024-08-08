КНБ провел задержания в Астане и двух регионах Казахстана (видео)

В рамках противодействия терроризму в июле и августе Комитетом национальной безопасности при содействии органов полиции и координации прокуратуры проведен ряд мероприятий в Астане, Алматинской и Западно-Казахстанской областях, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, в результате задержаны и с санкции суда взяты под стражу 5 граждан Казахстана.

По версии следствия, они принимали участие в пропаганде терроризма, разжигании религиозной розни и вербовке лиц в целях организации террористической деятельности.

При обысках по местам их проживания изъято оружие, боеприпасы, религиозная литература и иные вещественные доказательства.

"Следует отметить, что двое из подозреваемых имели судимость за убийство, грабеж и хулиганство. Еще один ранее прошел подготовку в зарубежных лагерях террористов и участвовал в боевых действиях на территории иностранного государства", - рассказали в КНБ.

Проводятся досудебные расследования по ст.174, 256, 259 УК РК.

Иную информацию в соответствии с ч.1 ст.201 УПК в ведомстве не разглашают.

Добавим, что согласно ст.174 УК РК за разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы.

По ст.256 УК РК за пропаганду терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

А по ст.259 УК РК за вербовку или подготовку либо вооружение лиц в целях организации террористической либо экстремистской деятельности предусматривается до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.