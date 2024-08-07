Предлагавший комнату девушкам для секса кызылординец дважды оказался в суде
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Кызылординец, работая в одной из саун, предложил комнату двум девушкам для оказания секс-услуг и оказался в суде, произошло это не в первый раз, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.
Как сообщается на официальной странице суда в Facebook, мужчина, работая в сауне в Кызылорде, повторно в течение года после привлечения к административной ответственности предлагал двум девушкам комнату для оказания услуг сексуального характера.
На судебном заседании он признал свою вину и подтвердил, что 23 ноября 2023 года уже привлекался к ответственности за аналогичные деяния по ч.1 ст.450 КоАП РК.
В итоге кызылординец был признан виновным по ч.2 ст.450 КоАП РК, ему назначили штраф в сумме 387 660 тенге.
Наказание за предоставление помещений для занятия проституцией
Согласно ст.450 КоАП РК:
1. Предоставление помещений заведомо для занятия проституцией или сводничества влечет штраф на физических и должностных лиц в размере ста месячных расчетных показателей, на субъектов малого предпринимательства – в размере ста пятидесяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере трехсот, на субъектов крупного предпринимательства – в размере одной тысячи месячных расчетных показателей, с приостановлением их деятельности или отдельных видов деятельности на срок до трех месяцев.
2. То же действие, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, влечет штраф на физических и должностных лиц в размере ста пятидесяти месячных расчетных показателей, на субъектов малого предпринимательства – в размере двухсот, на субъектов среднего предпринимательства – в размере четырехсот, на субъектов крупного предпринимательства – в размере двух тысяч месячных расчетных показателей, с запрещением их деятельности или отдельных видов деятельности на срок до трех лет с конфискацией доходов, полученных вследствие совершения административного правонарушения.
Добавим, что в 2024 году МРП в Казахстане составляет 3 692 тенге.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2145900-predlagavshiy-komnatu-devushkam-dlya-seksa-kyzylordinec-dvazhdy-okazalsya-v-sude/