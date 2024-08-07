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"Подделал протоколы ЧМ": дело главы федерации по "Жекпе-жек" прокомментировали в Антикоре

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Человек за решеткой
Человек за решеткой. Иллюстративное фото: AZemdega/Getty Images

Официальный представитель Антикоррупционной службы Данияр Бигайдаров на брифинге раскрыл схему хищения денег в сфере спорта, передает корреспондент NUR.KZ.

Данияр Бигайдаров сообщил, что межрайонным судом по уголовным делам Астаны оглашен приговор президенту федерации ОО "Жекпе-жек" Алимбетову.

"Он признан виновным в подделке протоколов чемпионата мира по виду спорта "Жекпе-жек", прошедшего в 2021 году в городе Алматы. Ему назначено наказание в виде штрафа в сумме 3,6 млн тенге", - отметил он.

По словам Бигайдарова, используя поддельные документы, Алимбетов подал заявки на присвоение спортивных званий "Мастера спорта международного класса" и "Заслуженного тренера Республики Казахстан" лицам, не имеющим отношения к спорту.

Приговор вступил в законную силу.

Ранее в Антикоре также рассказали о деле экс-замглавы МЧС Ибрагима Кульшимбаева, которому также вынесли приговор. Экс-чиновник, по данным ведомства, привлекал военнослужащих и спецтехнику для строительства своего частного дома.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2145816-poddelal-protokoly-chm-delo-glavy-federacii-po-zhekpe-zhek-prokommentirovali-v-antikore/

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