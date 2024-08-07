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ОПГ в КТЖ: приговор осужденным сотрудникам компании оставили без изменений

Опубликовано:

Железнодорожные пути
Железнодорожные пути. Иллюстративное фото: pixabay.com

Апелляционной инстанцией рассмотрена жалоба по уголовному делу в отношении работников КТЖ, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу суда Астаны.

Как сообщается в официальном Telegram-канале судов Астаны, судебной коллегией по уголовным делам рассмотрена апелляционная жалоба на приговор специализированного межрайонного суда по уголовным делам города Астаны.

Приговором от 4 апреля 2024 года осуждены Е., М., С., Н., Т. за создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них (ст. 262 ч .1 УК), присвоение или растрату вверенного чужого имущества (ст. 189 ч. 4 УК), дачу взятки и посредничество во взяточничестве (cт. 367, 368 УК); а Д., Ж., К., А. - за приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 196 ч. 3 УК).

Судом первой инстанции установлено, что сотрудники КТЖ Е. и С. создали ОПГ и руководили ею. Е. похищал материалы верхнего строения пути (рельсы, подкладки, накладки, провода и т. д.) в особо крупном размере, при пособничестве С., Н., Т.

Кроме того, Е. дал взятку должностному лицу и посредничал во взяточничестве, с целью облегчить хищение. При этом М., являясь начальником линейного отделения полиции, покровительствовал ОПГ за взятки.

Ж., Д., К., А. в свою очередь обвинялись в приобретении и сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем.

Приговором суда первой инстанции:

Е. признан виновным по ч. 1 ст. 262, п. 1, 2) ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 367, ч. 2 ст. 368 УК, и ему по совокупности преступлений назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы;

С. признан виновным по ч. 1 ст. 262, ч. 5 ст. 28 – п. 1, 2) ч. 4 ст. 189 УК, окончательно назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы;

М. признан виновным по ч. 2-1 ст. 361, п. 1, 4) ч. 3 ст. 366 УК, назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы;

Н. и Т. признаны виновными по ч. 2 ст. 262, ч. 5 ст. 28 – п. 1, 2) ч. 4 ст. 189 УК, назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы каждому;

Ж., Д., К., А. признаны виновными по ч. 3 ст. 196 УК, назначено наказание в виде 2 года ограничения свободы каждому.

Не согласившись судебным актом первой инстанции, осужденные и их адвокаты обжаловали его.

Однако коллегия согласилась с выводами суда о доказанности вины осужденных, поскольку их вина доказана показаниями свидетелей, заключениями экспертиз, результатами негласных следственных действий и другими материалами уголовного дела.

С видами и размерами наказания коллегия также согласилась, с учетом общественной опасности и характера уголовных правонарушений, совершенных осужденными в период 2021-2023 г.

В итоге судебной коллегией по уголовным делам суда Астаны оставлен без изменения ранее вынесенный работникам КТЖ приговор.

Напомним, также ранее в июне сообщалось, что прокуратурой обжалованы в суде действия "Қазақстан темір жолы" по сдаче в аренду станционных путей. В Главной транспортной прокуратуре рассказали о выявлении фактов оказания территориальными подразделениями АО "НК "КТЖ" необоснованного предпочтения при распоряжении государственным имуществом.

В мае антикоррупционная служба сообщала, что должностные лица АО "НК "Қазақстан темір жолы" (КТЖ) в Костанайской области осуждены за коррупцию. По данным ведомства, они признаны виновными в совершении хищения дизельного топлива КТЖ и денежных средств, выделенных на ремонт железнодорожного крана, на общую сумму 12 млн тенге.

Также в мае в Астане вынесли приговор руководителям военизированной железнодорожной охраны КТЖ – главе организации, его заму и менеджеру назначили до 8 лет лишения свободы. Они признаны виновными в хищении денежных средств на сумму 159,4 млн тенге, выделенных на закуп оборудования видеонаблюдения.

Добавим, по информации официального сайта, АО "НК "КТЖ" - это транспортно-логистический холдинг, оператор магистральной железнодорожной сети Республики Казахстан, национальный железнодорожный перевозчик грузов и пассажиров. 

Направления деятельности компании:

  • услуги магистральной железнодорожной сети;
  • железнодорожные грузовые перевозки;
  • железнодорожные пассажирские перевозки;
  • транспортно-логистические услуги;
  • оперирование грузовыми вагонами.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2145772-hishchenie-v-ktzh-v-krupnom-razmere-apellyacionnuyu-zhalobu-osuzhdennyh-sotrudnikov-kompanii-rassmotrel-sud-astany/

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