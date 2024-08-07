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В развращении малолетних заподозрили жителя Алматинской области

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Игровая площадка для детей
Детская площадка. Иллюстративное фото: Tatiana Kuklina / Getty Images

В Алматинской области задержали мужчину, которого подозревают в непристойных действиях в отношении детей, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на областной ДП.

Соответствующее видео появилось в Telegram-канале EGOV.PRESS. В описании к видео говорится, что одного из жителей села подозревают в непристойных действиях в отношении детей.

"В селе, который находится рядом с городом Қонаев Алматинской области, взрослый мужчина периодически собирал детей и показывал свои гениталии", - гласит подпись.

Сообщается также, что дети незаметно записали его действия не видео.

Корреспонденту NUR.KZ в областном департаменте полиции прокомментировали кадры.

"Сотрудниками УП города Қонаев был установлен 52-летний мужчина и доставлен в полицию.

В настоящее время в отношении него заведено уголовное дело по факту развращения малолетних. По данному факту начато расследование для обеспечения полноты, всесторонности и объективности в исследовании всех обстоятельств дела. Задержанный водворен в ИВС", - гласит ответ.

Отметим, согласно статье 124 УК РК, совершение развратных действий без применения насилия в отношении лица, заведомо не достигшего 16-летнего возраста, наказывается лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2145747-v-razvrashchenii-maloletnih-zapodozrili-zhitelya-almatinskoy-oblasti/

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