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"Расслабляющимся после работы" павлодарцам пришлось объясняться с полицией

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Мужчины пьют алкоголь
Мужчины с алкоголем. Иллюстративное фото: Ragnar Schmuck/Getty Images

Мужчин, нарушающих общественный порядок во дворе дома в Павлодаре, привлекли к административной ответственности и оштрафовали, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как отметили в ведомстве, ссотрудники полиции Павлодарской области продолжают работу по привлечению к ответственности тех, кто нарушает тишину и спокойствие граждан. Только с начала года наказан 2821 человек за подобные правонарушения.

"К примеру, на пульт оператора 102 Центра оперативного управления в 04.40 утра поступило сообщение, что в областном центре во дворе дома по улице Кабдеша Нуркина, 70/1 двое граждан, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нарушают общественный порядок. По прибытии экипажа установлены мужчины, которые "расслаблялись после работы". Нарушители тишины привлечены к ответственности, наложен штраф", - сообщили в УП Павлодара.

Стражи порядка напомнили, что за нарушение тишины предусмотрен штраф в размере 5 МРП (18 460 тенге). В случае повторного нарушения в течение года - в размере 10 МРП (36 920 тенге). Соблюдать тишину необходимо с 22.00 до 9.00 в будние дни и с 23.00 до 10.00 в выходные и праздничные дни.

Ранее жители Павлодара сообщили в полицию о том, что на одной из детских площадок разворачивается безобразная сцена. Как выяснилось, двое молодых людей распивали спиртное, при этом нецензурно выражались, не обращая внимания на детей и их родителей. Мужчины привлечены к ответственности за распитие алкогольных напитков в общественном месте.

Также жительница Экибастуза пожаловалась на соседа и его гостью, которые ночью громко "отдыхали". После визита полицейских квартиранта выселили.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2145684-rasslablyayushchimsya-posle-raboty-pavlodarcam-prishlos-obyasnyatsya-s-policiey/

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