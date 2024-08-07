"Пытался украсть девочку": мужчину задержали в Астане

Информация о попытке украсть ребенка появилась в Сети - стражи порядка Астаны рассказали подробности, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу столичного ДП.

Кадры с места событий опубликовали в Telegram-канале Egov.press. На них видно мужчину, которого держат полицейские, очевидцы рассказывают сотрудникам МВД об увиденном.

"Пьяный мужчина совершенно неожиданно пытался украсть 9-летнюю девочку, но бдительные соседи спасли ее и вызвали полицейских", - написал автор под видео.

В пресс-службе ДП Астаны корреспонденту NUR.KZ сообщили, что подозреваемый задержан и доставлен в полицию. Обстоятельства устанавливаются.

Отметим, похожая история произошла в феврале в Кокшетау.

В соцсетях появилась информация о том, что в Кокшетау произошла попытка кражи школьника. Сообщалось, что второклассника неизвестные пытались затащить в автомобиль. Мальчика удалось вовремя спасти.

В полиции сообщали, что устанавливают детали произошедшего.

А в январе прошлого года в полицию Каратау Жамбылской области поступило сообщение о том, что из дома пропал 2-летний ребенок. Оказалось, что один из гостей квартиры из-за плача отнес мальчика в мечеть.