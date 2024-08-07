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"Пытался украсть девочку": мужчину задержали в Астане

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Плачущая девочка
Девочка плачет. Иллюстративное фото: Cavan Images / Getty Images

Информация о попытке украсть ребенка появилась в Сети - стражи порядка Астаны рассказали подробности, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу столичного ДП.

Кадры с места событий опубликовали в Telegram-канале Egov.press. На них видно мужчину, которого держат полицейские, очевидцы рассказывают сотрудникам МВД об увиденном.

"Пьяный мужчина совершенно неожиданно пытался украсть 9-летнюю девочку, но бдительные соседи спасли ее и вызвали полицейских", - написал автор под видео.

В пресс-службе ДП Астаны корреспонденту NUR.KZ сообщили, что подозреваемый задержан и доставлен в полицию. Обстоятельства устанавливаются.

Отметим, похожая история произошла в феврале в Кокшетау.

В соцсетях появилась информация о том, что в Кокшетау произошла попытка кражи школьника. Сообщалось, что второклассника неизвестные пытались затащить в автомобиль. Мальчика удалось вовремя спасти.

В полиции сообщали, что устанавливают детали произошедшего.

А в январе прошлого года в полицию Каратау Жамбылской области поступило сообщение о том, что из дома пропал 2-летний ребенок. Оказалось, что один из гостей квартиры из-за плача отнес мальчика в мечеть.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2145651-pytalsya-ukrast-devochku-muzhchinu-zaderzhali-v-astane/

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