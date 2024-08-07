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Нарколабораторию обнаружили в многоэтажке в Алматы

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Нарколаборатория в жилище
Нарколаборатория в доме. Фото: polisia.kz

В многоквартирном доме, расположенном в Наурызбайском районе Алматы, полицейские обнаружили нарколабораторию. Подозреваемый задержан, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

По информации медиапортала Polisia.kz, оперативниками задержан 29-летний мужчина, которого обвиняют в организации нарколаборатории.

Сообщается, что в ходе обыска квартиры были обнаружены и изъяты канистры с жидкостью, стеклянные банки с жидкостью, восемь канистр по 20 литров с прекурсорами, электронные весы, респираторы, подносы с кристаллизованным веществом бежевого цвета, коробка с порошкообразным веществом и другой "лабораторный" инвентарь.

"Как показала судебно-химическая экспертиза, это сырье было использовано фигурантом при изготовлении синтетического наркотика "мефедрон". Наркозакладки он делал также самостоятельно.

Подозреваемый взят под стражу. По факту производства и сбыта наркотика проводится досудебное расследование", - информировал начальник управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы Мурат Жумабай.

Напомним, 3 крупные нарколаборатории ликвидировали в Казахстане, общая стоимость изъятых наркотических веществ на черном рынке может доходить до 2 млрд тенге.

Ранее Департаментом КНБ по Алматы при координации прокуратуры города пресечена деятельность подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков. На месте было обнаружено 7 кг психотропного вещества "мефедрон" и 200 литров прекурсоров, а также оборудование для изготовления наркотических средств.

До этого в частном секторе Алматы была ликвидирована нарколаборатория. По подозрению в ее организации задержан 22-летний мужчина. Было изъято 4,1 кг мефедрона.

Также сообщалось, что крупнейшую в Казахстане нарколабораторию обнаружили в частном доме в Алматы. В арендованном частном доме в Алматы с поличным был задержан 26-летний казахстанец.

Отметим, согласно статье 297 УК РК, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Те же деяния, совершенные в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от 6 до 12 лет с конфискацией имущества. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:

  • группой лиц по предварительному сговору;
  • неоднократно;
  • в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере;
  • должностным лицом с использованием служебного положения; посредством использования электронных информационных ресурсов;
  • в общественном месте, - наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные преступной группой, а равно сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в организациях образования либо заведомо несовершеннолетнему лицу наказываются лишением свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества", - говорится в тексте УК РК.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2145646-narkolaboratoriyu-obnaruzhili-v-mnogoetazhke-v-almaty/

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