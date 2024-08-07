Подростка-закладчика отправили в колонию в Карагандинской области

К лишению свободы приговорили студента колледжа из Караганды за работу наркозакладчиком - парень нашел "вакансию" в Сети, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд РК.

Как установлено, 17-летний учащийся 3 курса Политехнического колледжа Караганды нашел в интернете в апреле 2023 года объявление о том, что требуется курьер.

Он позвонил по указанному номеру и согласился работать - рассчитывал на легкие деньги.

Как пояснили в суде, по полученной геолокации находил 5-15 свертков, фасовал их по одному, делал закладки на улицах Караганды, а после отправлял фотоотчет куратору. Отмечается, что в отношении него материалы выделены в отдельное производство.

"За каждую закладку получал переводом на банковскую карту по 2,5 тыс. тенге, которые тратил на личные нужды. В ноябре 2023-го в момент, когда в очередной раз поднял 15 свертков закладки и разложил из них 4, он был задержан сотрудниками полиции. В портмоне и кармане у подростка нашли 11 свертков с психотропным веществом (мефедрон)", - говорится в сообщении.

Подсудимый признан виновным в предъявляемом обвинении и с учетом его несовершеннолетнего возраста он приговорен к 7,5 годам лишения свободы.

Отметим, согласно статье 297 УК РК, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.