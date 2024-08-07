Полицейские искали сбежавшего военнослужащего на кладбище в Актау

Полиция Актау получила сообщение о сбежавшем вооруженном военнослужащем, сообщает Lada.kz. Правоохранители проводили поиски на кладбище города.

Как сообщает портал, журналист издания стал свидетелем розыскных мероприятий на кладбище. Сотрудники полиции рассказали ему, что поступило сообщение о вооруженном военнослужащем, который сбежал и, предположительно, укрылся на кладбище.

Сразу после получения этой информации правоохранительные органы стали проводить поисковую операцию на указанной территории.

В пресс-службе департамента полиции порталу сообщили, что поступившую информацию проверяли во всех войсковых частях региона. Также они провели осмотр кладбища, но информация о сбежавшем военнослужащем не подтвердилась.

"Проводятся розыскные мероприятия, направленные на установление лица, сообщившего недостоверные данные", - сообщили в полиции региона.

Ранее в Актюбинской области осудили военнослужащего - его обвиняли в дезертирстве с вверенным ему оружием, разбое и угоне авто. Как сообщили в суде, подсудимый, не выдержав тягот воинской службы, сбежал из гарнизона, забрав вверенное ему оружие. Увидев машину, он пригрозил водителю оружием и потребовал ехать по указанному направлению.

Прибыв к месту назначения, обвиняемый забрал верхнюю одежду водителя и скрылся. Позже его задержали.

До этого в Атырау солдат сбежал из воинской части, а когда его пытались задержать, открыл огонь.