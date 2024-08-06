Казахстанца осудили на 18 лет за организацию доставки наркотиков из Швеции

Жителя Астаны приговорили к 18 годам лишения свободы на суде, где было рассмотрено дело о доставке гашиша в особо крупном размере, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Главной транспортной прокуратуры.

На сайте Главной транспортной прокуратуры сообщается, что 25 июля текущего года в Специализированном межрайонным уголовным судом Астаны вынесен приговор в отношении гражданина "Д".

Сообщается, что он был замешан в международной схеме по транспортировке наркотиков.

"Осужденный организовал доставку гашиша в особо крупном размере - 479 граммов из Швеции, скрыв его в коробке из-под документов. Наркотики предназначались для дальнейшего хранения и распространения среди наркозависимых лиц через систему закладок.

В суде государственный обвинитель предоставил неоспоримые доказательства вины. Благодаря оперативным действиям правоохранительных органов, удалось предотвратить распространение более 500 доз наркотиков", - сказано в сообщении.

В прокуратуре добавили, что судебный процесс состоялся с участием присяжных заседателей, которые единогласно признали подсудимого виновным. Суд приговорил его к 18 годам лишения свободы. Приговор еще не вступил в законную силу.

Накануне сообщалось, что с начала года в Казахстане задержаны 30 несовершеннолетних за незаконный оборот наркотиков. Казахстанских родителей попросили быть внимательнее к своим детям.

Также вчера в Казахстане ликвидировали 3 крупные нарколаборатории. Сообщалось, что общая стоимость изъятых наркотических веществ на черном рынке может доходить до 2 млрд тенге.

Ранее в Алматы пресечена деятельность подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков. На месте было обнаружено 7 кг психотропного вещества "мефедрон" и 200 литров прекурсоров, а также оборудование для изготовления наркотических средств.

Отметим, что согласно статье 297 УК РК, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Те же деяния, совершенные в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от 6 до 12 лет с конфискацией имущества. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:

группой лиц по предварительному сговору;

неоднократно;

в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере;

должностным лицом с использованием служебного положения; посредством использования электронных информационных ресурсов;

в общественном месте, - наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные преступной группой, а равно сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в организациях образования либо заведомо несовершеннолетнему лицу наказываются лишением свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества", - говорится в тексте УК РК.