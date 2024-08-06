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100 млн тенге потеряли на покупке домов и квартир казахстанцы

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Мужчина держит в руке ключи от квартиры
Ключи от квартиры. Иллюстративное фото: krisanapong detraphiphat/Getty Images

Полицейские задержали 42-летнего жителя Уральска по подозрению в мошенничестве с ущербом на сумму, превышающую 100 миллионов тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

По данным информационного медиапортала ведомства, сотрудники УП Уральска задержали 42-летнего мужчину, который, представляясь застройщиком, владельцем и посредником, под предлогом продажи и оформления квартиры или дома, завладел денежными средствами жителей региона.

Так, рассказали в МВД, житель Жангалинского района в 2022 году передал подозреваемому 30 млн тенге, жительница Уральска в 2020 году отдала для оформления дома 27,5 млн тенге.

Общая сумма ущерба превышает 100 миллионов тенге. По факту мошенничества возбуждены уголовные дела по семи эпизодам.

"Полиция просит жителей быть бдительными и не доверять незнакомым и непроверенным лицам. Также стоит проявлять бдительность при звонке телефонных мошенников", - обратились правоохранители.

Ранее стало известно, что в Актау злоумышленники предлагали купить по цене ниже рыночной якобы конфискованные автомобили и недвижимость. В частности, они арендовали ряд дорогостоящей квартир и для большей убедительности заселяли туда потенциальных покупателей, а, получив за жилье деньги, обещали оформить правоустанавливающие документы позже, но этого не делали. Всего в результате преступных действий пострадали 39 человек, которым был причинен материальный ущерб на сумму около 1 млрд тенге.

А в области Абай мужчина обманул 14 жителей Семея на 60 млн тенге. Он обещал им помощь с покупкой залоговых квартир по заниженным ценам. Суд назначил подсудимому 4 года 8 месяцев лишения свободы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2145217-100-mln-tenge-poteryali-na-pokupke-domov-i-kvartir-kazahstancy/

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