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Эзотерика

Безобразная сцена развернулась на детской площадке в Павлодаре

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Компания распивает алкоголь на детской площадке
Компания на детской площадке. Иллюстративное фото: sturti/Getty Images

Безобразная сцена развернулась на детской площадке в Павлодаре, где молодые люди распивали спиртное и не обращали внимание на окружающих, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

По информации пресс-службы ведомства, в Павлодарской области в текущем году наказаны свыше шести тысяч граждан, которые находились в общественных местах в состоянии опьянения.

"К примеру, по улице Бухар жырау двое молодых людей распивали спиртное, при этом нецензурно выражались, не обращая внимания на присутствующих на детской площадке детей и их родителей. На сделанные им замечания мужчины реагировали агрессивно. Один из свидетелей безобразной сцены обратился в полицию. За распитие алкогольных напитков мужчины привлечены к ответственности", - сообщил начальник местной полицейской службы ДП Павлодарской области Куаныш Мустафинов.

В полиции напомнили, что употребление алкоголя в общественных местах считается административным правонарушением и влечет за собой определенное наказание.

"Если вы заметили в своем дворе или на детской площадке подобные компании, обратитесь в полицию по телефону 102", - обратились в ДП Павлодарской области.

Добавим, что согласно ст.440 КоАП РК распитие алкогольных напитков на улицах и в других общественных местах, кроме организаций торговли и общественного питания, в которых продажа алкогольных напитков на разлив разрешена местным исполнительным органом, или появление в общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, влечет штраф в размере пяти месячных расчетных показателей (18 460 тенге).

При повторном нарушении в течение года после наложения административного взыскания предусмотрен штраф в размере десяти месячных расчетных показателей (36 920 тенге) либо административный арест на срок до пяти суток. 

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2145132-bezobraznaya-scena-razvernulas-na-detskoy-ploshchadke-v-pavlodare/

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