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"Привязали гири и сбросили в реку": мужчину утопили из-за дома в Павлодарской области

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Гиря на полу
Гиря. Иллюстративное фото: pexels.com

Жителю Аксу дали покурить наркотики, затем привязали к ногам гирю и сбросили с обрыва в Иртыш. Двум подсудимым в этом деле вынесли приговор, передает корреспондент NUR.KZ из зала суда.

По версии следствия, житель Аксу разрешил использовать свой дом в мошеннической схеме по изъятию пенсионных накоплений. 35-летний подсудимый занимался перепродажей его жилья, но вскоре сам захотел приобрести его.

Когда дело дошло до покупки этого самого дома, по версии следствия, денег на приобретение у мужчины не хватало, а потому он разработал преступную схему, как избавиться от собственника.

"У суда не было сомнений, что он может найти деньги и это никак нельзя опровергнуть. Он скажет - сват, брат дал, лошадей продал, еще там что-нибудь. Так он и говорит: "Я взял взаймы, пенсионные снял и так далее". Это неоспоримо. Но факт то, что отдал ли он деньги, вот мотив. Отдал ли деньги он за дом", - пояснил судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Павлодарской области Кудабай Султанов.

В приговоре указано: подсудимый решил вывезти владельца дома в другой район под предлогом приобретения наркотиков. После - дать ему употребить психотропное вещество и затем реализовать план по убийству. Привлек к этому также своего 40-летнего брата. Оказавшись у реки и дождавшись, что жертва уже не может осознавать всех действий, привязали к потерпевшему 16-килограммовую гирю и скинули в реку.

Суд, давая разъяснения, указал, что добыть оперативникам информацию удалось, в том числе, при негласных следственных действиях. Когда братьев задержали, стали к ним подсаживать в камеру полицейских под видом заключенных.

"Тот спрашивает: "За что сидишь", как обычно. "А убил человека. И выкинул в реку". А потом говорит во множественном числе: "Связали, привязали гири и сбросили в реку". Задается ему вопрос: "А что, соучастником брат был?". Он говорит: "Да", - говорит судья Кудабай Султанов.

Уголовное дело рассмотрели по пунктам 7, 8 части 2 статьи 99 УК РК ("Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений"). Вменяли также факт похищения жертвы, но суд это исключил.

Приговором суда 40-летнего жителя Аксу приговорили к 16 годам колонии, а его 35-летнего брата - к 15 годам. Их обязали выплатить 7 миллионов тенге морального вреда родным погибшего.

К слову, гирю, при помощи которой утопили жителя Аксу, оперативники смогли найти и приобщить к делу. Суд в приговоре отразил, что спортивный снаряд нужно вернуть владельцу по принадлежности, то есть одному из братьев.

Отметим, согласно пункту 7, 8 части 2 статьи 99 УК РК, убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений, наказывается лишением свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества или без таковой.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2144866-privyazali-giri-i-sbrosili-v-reku-muzhchinu-utopili-iz-za-doma-v-pavlodarskoy-oblasti/

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