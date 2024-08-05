Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Называя себя представителем акимата, расстреливает кошек из ружья": актаусцы пожаловались на соседа

Опубликовано:

Человек держит в руке ружье
Человек с ружьем. Иллюстративное фото: rbkomar/Getty Images

В 2 микрорайоне в Актау житель частного дома, по словам его соседей, уже год расстреливает кошек из ружья, уверяя, что он якобы "представитель акимата" и ему "все сойдет с рук", передает NUR.KZ.

Как сообщается в Telegram-канале Lada.kz, с жалобой на владельца ружья в редакцию обратились проживающие рядом с ним жители города.

"Жительница дома 74 во 2 микрорайоне рассказала, что уже на протяжении года они замечают, как мужчина, проживающий по соседству в частном доме, ведет себя вседозволенно и неадекватно, убивая кошек, стреляя по ним из оружия", - пишут авторы публикации.

В минувшую пятницу жители дома снова стали свидетелями стрельбы по кошкам. Все происходящее неравнодушные горожане сняли на видео и разместили на странице в Instagram-аккаунте приюта "Шанс".

"Раньше он убивал кошек на территории своего частного дома, а теперь стал стрелять по животным возле наших жилых домов, на футбольном поле и рядом с магазином. Кругом бегают дети, гуляют пожилые люди, но ему всё равно. Он ведет себя неадекватно, утверждая, что ему ничего не будет, так как он представитель акимата и ему всё сойдет с рук", - рассказала изданию жительница Актау.

По словам женщины, в пятницу она вызвала полицию, но его не сразу забрали в отделение, так как он спрятался в своем доме.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием по ситуации в полицию.

"По факту жестокого обращения с животными составлен административный протокол", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Мангистауской области.

Напомним, в мае глава Минэкологии высказался о случаях жестокого обращения с животными в Казахстане, заявив, что такие действия "недопустимы для нормального человека", и призвал таких людей наказывать по закону.

Также глава Минэкологии прокомментировал резонансный случай убийства депутатом собаки — он задавил ее на собственном авто. Ранее сообщалось, что хладнокровно задавивший собаку на авто — депутат маслихата в Акмолинской области Кайрат Аугалиев. В ДП сообщили, что его привлекли к ответственности за жестокое обращение с животными.

Добавим, что в соответствии со статьей 407-1 КоАП РК жестокое обращение с животными, если это деяние не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, влечет штраф на физических лиц в размере пяти МРП (18 460 тенге), на должностных лиц - в размере 10 МРП (36 920 тенге).

При квалификации деяния по Уголовному кодексу, как это случилось при задержании в июне в Атырауской области парней, которые заживо сожгли собаку, нарушителей ждут иные взыскания с вероятностью привлечения к общественным работам или ареста.

Согласно ст.316 УК РК:

1. Жестокое обращение с животным, повлекшее его увечье, —

наказывается штрафом в размере до ста двадцати МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста двадцати часов, либо арестом на срок до тридцати суток.

2. Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, —

наказывается штрафом в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до двухсот часов, либо арестом на срок до пятидесяти суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до одного года или без такового.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:

1) в отношении двух и более животных;

2) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;

3) неоднократно;

4) в присутствии малолетних;

5) публично или с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций, —

наказываются штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до четырехсот часов, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2144835-krugom-deti-aktauscy-pozhalovalis-na-muzhchinu-kotoryy-rasstrelivaet-koshek-iz-ruzhya/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie