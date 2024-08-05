"Называя себя представителем акимата, расстреливает кошек из ружья": актаусцы пожаловались на соседа

В 2 микрорайоне в Актау житель частного дома, по словам его соседей, уже год расстреливает кошек из ружья, уверяя, что он якобы "представитель акимата" и ему "все сойдет с рук", передает NUR.KZ.

Как сообщается в Telegram-канале Lada.kz, с жалобой на владельца ружья в редакцию обратились проживающие рядом с ним жители города.

"Жительница дома 74 во 2 микрорайоне рассказала, что уже на протяжении года они замечают, как мужчина, проживающий по соседству в частном доме, ведет себя вседозволенно и неадекватно, убивая кошек, стреляя по ним из оружия", - пишут авторы публикации.

В минувшую пятницу жители дома снова стали свидетелями стрельбы по кошкам. Все происходящее неравнодушные горожане сняли на видео и разместили на странице в Instagram-аккаунте приюта "Шанс".

"Раньше он убивал кошек на территории своего частного дома, а теперь стал стрелять по животным возле наших жилых домов, на футбольном поле и рядом с магазином. Кругом бегают дети, гуляют пожилые люди, но ему всё равно. Он ведет себя неадекватно, утверждая, что ему ничего не будет, так как он представитель акимата и ему всё сойдет с рук", - рассказала изданию жительница Актау.

По словам женщины, в пятницу она вызвала полицию, но его не сразу забрали в отделение, так как он спрятался в своем доме.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием по ситуации в полицию.

"По факту жестокого обращения с животными составлен административный протокол", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Мангистауской области.

Напомним, в мае глава Минэкологии высказался о случаях жестокого обращения с животными в Казахстане, заявив, что такие действия "недопустимы для нормального человека", и призвал таких людей наказывать по закону.

Также глава Минэкологии прокомментировал резонансный случай убийства депутатом собаки — он задавил ее на собственном авто. Ранее сообщалось, что хладнокровно задавивший собаку на авто — депутат маслихата в Акмолинской области Кайрат Аугалиев. В ДП сообщили, что его привлекли к ответственности за жестокое обращение с животными.

Добавим, что в соответствии со статьей 407-1 КоАП РК жестокое обращение с животными, если это деяние не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, влечет штраф на физических лиц в размере пяти МРП (18 460 тенге), на должностных лиц - в размере 10 МРП (36 920 тенге).

При квалификации деяния по Уголовному кодексу, как это случилось при задержании в июне в Атырауской области парней, которые заживо сожгли собаку, нарушителей ждут иные взыскания с вероятностью привлечения к общественным работам или ареста.

Согласно ст.316 УК РК:

1. Жестокое обращение с животным, повлекшее его увечье, —

наказывается штрафом в размере до ста двадцати МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста двадцати часов, либо арестом на срок до тридцати суток.

2. Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, —

наказывается штрафом в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до двухсот часов, либо арестом на срок до пятидесяти суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до одного года или без такового.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:

1) в отношении двух и более животных;

2) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;

3) неоднократно;

4) в присутствии малолетних;

5) публично или с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций, —

наказываются штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до четырехсот часов, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового.