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Спецоперация МВД: задержаны подозреваемые в хищении золота (видео)

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Задержание в Жамбылской области
Задержания. Кадр из видео: polisia.kz

В Жамбылской области задержаны группы лиц, подозреваемые в хищении золота. В текущем году в ряде регионов Казахстана ликвидировано 19 нелегальных цехов, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, Министерством внутренних дел продолжается работа по пресечению деятельности преступных групп, связанных с хищением и нелегальной добычей золота.

В текущем году в ряде регионов ликвидировано 19 нелегальных цехов по переработке золотосодержащего материала, где изъяты десятки тонн руды.

"В июле сотрудниками подразделений по борьбе с организованной преступностью в Мойынкумском районе Жамбылской области проведены оперативные мероприятия по задержанию лиц, причастных к хищениям золотосодержащей руды с территории комбината "Акбакай" АО "Алтыналмас", - рассказали в ведомстве.

По данным МВД, в результате обысков обнаружено 11 нелегальных дробильных цехов в поселках Акбакай, Мойынкум, Бирлик, где изъято специальное оборудование для переработки руды и камней, золото, денежные средства, а также девять единиц огнестрельного оружия и более тысячи боеприпасов.

На территории карьера "Каракоз" задержаны две бригады незаконных старателей, всего 17 человек, нелегально добывающих руду, незаконно проникая в шахты. Все они привлечены к административной ответственности.

Кроме того, при проведении специальных мероприятий выявлен факт кражи с территории комбината "Акбакай" свыше 600 мешков золотосодержащего сырья. В этом подозревают бывших работников. Они водворены в ИВС.

"Совместно со службой безопасности комбината задержанные проверяются на причастность к другим аналогичным преступлениям", - отметил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

Напомним, ранее в Восточно-Казахстанской области выявили две группы "черных" старателей, которые с применением специальной техники занимались незаконной добычей драгоценных полезных ископаемых в нескольких районах.

В МВД рассказали, что посредством металлоискателей они проводили разведку земельных участков. В последующем экскаватором снимали верхний слой почвы и так добывали золотые самородки. Их действия были четко законспирированы: по периметру работ выставлялись посты на мотоциклах, чтобы не допускать чужих лиц в так называемую рабочую зону. У охранников имелось оружие.

Также транспортные полицейские выявили предполагаемую транснациональную организованную группу, занимавшуюся незаконным оборотом драгоценных металлов. Были задержаны граждане Казахстана, Украины и России.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2144665-specoperaciya-mvd-zaderzhany-podozrevaemye-v-hishchenii-zolota-video/

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