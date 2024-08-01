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КНБ задержал на "Хоргосе" 32 иностранцев и 6 казахстанцев

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Задержанные
Задержанные. Фото: t.me/knbgov_kz

Оперативниками и пограничниками Комитета национальной безопасности совместно с Агентством по финансовому мониторингу пресечена деятельность 8 подпольных казино, функционировавших на казахстанской части МЦПС «Хоргос», передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ РК.

18 июля этого года по подозрению в данной деятельности задержаны 32 иностранца и 6 граждан республики.

При обысках изъяты игровые автоматы и столы, техническое оборудование для организации азартных игр, а также крупная сумма денежных средств.

Департаментом экономических расследований по области Жетісу проводится досудебное расследование по статье 307 Уголовного кодекса.

Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2143270-knb-zaderzhal-na-horgose-32-inostrancev-i-6-kazahstancev/

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