КНБ задержал на "Хоргосе" 32 иностранцев и 6 казахстанцев

Оперативниками и пограничниками Комитета национальной безопасности совместно с Агентством по финансовому мониторингу пресечена деятельность 8 подпольных казино, функционировавших на казахстанской части МЦПС «Хоргос», передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ РК.

18 июля этого года по подозрению в данной деятельности задержаны 32 иностранца и 6 граждан республики.

При обысках изъяты игровые автоматы и столы, техническое оборудование для организации азартных игр, а также крупная сумма денежных средств.

Департаментом экономических расследований по области Жетісу проводится досудебное расследование по статье 307 Уголовного кодекса.

Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.