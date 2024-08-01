Разыскиваемых по делу об убийстве шымкентца задержали в России

Двоих разыскиваемых по подозрению в убийстве шымкентца задержали в Московской области. Решается вопрос об их экстрадиции, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Шымкента.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, оперативники ДП Шымкента при проведении розыскных мероприятий совместно с российскими коллегами установили местонахождение и задержали двоих подозреваемых в убийстве.

"Они зимой прошлого года около 5.00 утра тайно проникли в чужой дом, где с использованием бит и металлических прутов на почве личной неприязни избили троих мужчин. От полученных телесных повреждений один из них скончался в карете скорой помощи", - рассказали в ДП Шымкента.

В настоящее время решается вопрос об экстрадиции задержанных в Казахстан.

В январе прошлого года стало известно, что в одной из квартир Шымкента мужчину 1980 года рождения избили неизвестные лица. От полученных травм он скончался на месте. Факт зарегистрировали по ч.3 ст.106 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего либо совершенное преступной группой).

А в Атырауской области расследуется уголовное дело по факту смерти 17-летнего местного жителя, который скончался от нанесенных ему ударов. Подозреваемого арестовали на 2 месяца. Дело рассматривают по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть.