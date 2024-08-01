Знание о криминальных делах знакомого подвело казахстанку под статью

Жительницу Костанайской области осудили за недонесение об особо тяжком преступлении, а именно о приобретении, хранении и перевозке наркотиков ее знакомым, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело в отношении гражданки за недонесение о достоверно совершенном особо тяжком преступлении (ст.434 УК РК) рассмотрели в Житикаринском районном суде.

По материалам суда, с мая по 1 октября 2023 года в целях сбыта знакомый подсудимой незаконно приобретал, хранил и перевозил психотропные вещества в особо крупном размере, которые затем расфасовывал на мелкие дозы и раскладывал в тайники на территории городов Рудный и Житикара.

"Гражданка, заведомо зная о совершаемом противоправном деянии ее знакомого, не донесла о достоверно известном совершенном особо тяжком преступлении", - установил суд.

Подсудимая свою вину признала полностью, в содеянном раскаялась. Чистосердечное раскаяние в содеянном суд признал обстоятельством, смягчающим уголовную ответственность и наказание.

Отягчающих ответственность обстоятельств по делу установлено не было.

С учетом личности подсудимой, характера и степени общественной опасности совершенного деяния, всех обстоятельств по делу, а также требований ч.2 ст.55 УК РК суд назначил женщине наказание в виде 3 лет ограничения свободы с установлением пробационного контроля на весь срок наказания и возложением определенных обязанностей.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Отметим, что по ст.434 УК РК недонесение о достоверно известном готовящемся или совершенном тяжком преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетнего лица, особо тяжком преступлении либо достоверно известном готовящемся акте терроризма наказывается штрафом в размере до 6000 МРП (22 152 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до шести лет, либо лишением свободы на тот же срок.

При этом не подлежат уголовной ответственности по данной статье супруг (супруга) или близкий родственник лица, совершившего преступление, а также священнослужители за недонесение о преступлениях, совершенных лицами, доверившимися им на исповеди.