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Эзотерика

Хищение 130 млн тенге при строительстве бассейна расследует АФМ

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Строительство бассейна
Строительство бассейна. Кадр из видео: t.me/afm_rk

Хищение бюджетных средств, выделенных на строительство бассейна в Карагандинской области, расследуют в Агентстве по финансовому мониторингу, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, ход строительства социально-значимого объекта для развития детского спорта контролировал гражданин, который за непоставленные строительные материалы по фиктивным актам выполненных работ перечислял средства на счет подконтрольного ему предприятия, а также в адрес других предприятий, не имеющих отношение к строительству бассейна.

Согласно заключениям комплексной судебной строительно-экономической экспертизы, судебно-экономической экспертизы, государству причинен ущерб на сумму свыше 130 млн тенге, заключающийся в невыполненных работах и отсутствующих материалах.

Указанный гражданин задержан, в отношении него судом применена мера пресечения в виде домашнего ареста.

В настоящее время проводится досудебное расследование. Иную информацию в порядке ст.201 УПК РК в АФМ не разглашают.

Напомним, ранее прокуратурой Туркестанской области выявлены хищения бюджетных средств на сумму 2,8 млрд тенге. В этом заподозрили бухгалтеров отдела образования. Материалы были зарегистрированы по ст.189 Уголовного кодекса РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества).

Также прокуратурой Жанаозена по результатам анализа выявлен факт хищения бюджетных средств в двух государственных детских садах. В этом заподозрили бухгалтера. По данным следствия, она перечислила деньги на собственный лицевой счет на общую сумму 30 млн тенге. В итоге ее приговорили к 6 годам условного срока.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2142894-hishchenie-130-mln-tenge-vydelennyh-na-stroitelstvo-basseyna-rassleduet-afm/

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