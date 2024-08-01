Остались шестеро детей: выяснились подробности гибели супругов в Таразе (видео)

Жуткая трагедия произошла на этой неделе в Таразе - там погибли родители шестерых детей. Полиция считает, что глава семейства поджог дом с женой и покончил с собой, передает сайт телеканала КТК.

Как сообщает телеканал, трагедия случилась в частном секторе на окраине города. Там загорелся дом, в котором находилась 44-летняя хозяйка. Она получила ожоги 98 процентов тела. Пока женщину спасали в реанимации, пожарные тушили жилище.

В ДЧС сообщили, что предварительной причиной пожара стал поджог, поэтому материалы дела направлены в полицию.

Между тем полиция считает, что поджог дом сам 54-летний хозяин дома.

Как выяснилось, мужчина лишь недавно освободился из колонии. За что отбывал наказание, пока не уточняется.

У супругов шестеро детей, старшему из которых 22 года, а младшему – всего три. Как говорят соседи, это была тихая дружная семья.

"Когда переехали сюда, был небольшой дом. Они сами строили, вместе. Жили дружно. Оба трудолюбивые были. Вот недавно крышу в доме поменяли сами. Не знаю, что у них произошло. Раньше никогда не слышала, чтобы они ругались. Я узнала о том, что случилось, уже когда был пожар", - рассказала соседка семьи Дильда Сыдыманова.

Из-за чего супруги рассорились до такой степени, соседи не представляют. К утру стало известно, что женщина скончалась. Почему она не смогла вовремя покинуть дом, в полиции не сообщают. Но известно, что неподалеку от места трагедии нашли тело ее мужа. По версии следствия, глава семейства покончил с собой.

"Мужчина недавно освободился из мест лишения свободы. Во время бытовой ссоры с женой он на почве неприязненных отношений поджег дом. Подозреваемый обнаружен мертвым недалеко от места происшествия. Предварительная версия его смерти – самоубийство", - говорится в сообщении полиции.

По данным телеканала, в момент трагедии дети были у родных и сейчас остаются там же. Соседи стараются собрать средства, чтобы помочь восстановить дом. Он выгорел практически полностью.

Между тем полицейские пытаются выяснить все обстоятельства трагедии.

Источник: КТК