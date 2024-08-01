Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Остались шестеро детей: выяснились подробности гибели супругов в Таразе (видео)

Опубликовано:

Дом охвачен огнем
Пожар. Иллюстративное фото: pixabay.com

Жуткая трагедия произошла на этой неделе в Таразе - там погибли родители шестерых детей. Полиция считает, что глава семейства поджог дом с женой и покончил с собой, передает сайт телеканала КТК.

Как сообщает телеканал, трагедия случилась в частном секторе на окраине города. Там загорелся дом, в котором находилась 44-летняя хозяйка. Она получила ожоги 98 процентов тела. Пока женщину спасали в реанимации, пожарные тушили жилище.

В ДЧС сообщили, что предварительной причиной пожара стал поджог, поэтому материалы дела направлены в полицию.

Между тем полиция считает, что поджог дом сам 54-летний хозяин дома.

Как выяснилось, мужчина лишь недавно освободился из колонии. За что отбывал наказание, пока не уточняется.

У супругов шестеро детей, старшему из которых 22 года, а младшему – всего три. Как говорят соседи, это была тихая дружная семья.

"Когда переехали сюда, был небольшой дом. Они сами строили, вместе. Жили дружно. Оба трудолюбивые были. Вот недавно крышу в доме поменяли сами. Не знаю, что у них произошло. Раньше никогда не слышала, чтобы они ругались. Я узнала о том, что случилось, уже когда был пожар", - рассказала соседка семьи Дильда Сыдыманова.

Из-за чего супруги рассорились до такой степени, соседи не представляют. К утру стало известно, что женщина скончалась. Почему она не смогла вовремя покинуть дом, в полиции не сообщают. Но известно, что неподалеку от места трагедии нашли тело ее мужа. По версии следствия, глава семейства покончил с собой.

"Мужчина недавно освободился из мест лишения свободы. Во время бытовой ссоры с женой он на почве неприязненных отношений поджег дом. Подозреваемый обнаружен мертвым недалеко от места происшествия. Предварительная версия его смерти – самоубийство", - говорится в сообщении полиции.

По данным телеканала, в момент трагедии дети были у родных и сейчас остаются там же. Соседи стараются собрать средства, чтобы помочь восстановить дом. Он выгорел практически полностью.

Между тем полицейские пытаются выяснить все обстоятельства трагедии.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2142864-ostalis-shestero-detey-vyyasnilis-podrobnosti-gibeli-suprugov-v-taraze-video/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie