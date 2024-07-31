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Пассажира изрезали ножом в автобусе в Қонаеве: стали известны подробности

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Человек держит нож в руке
Нож в руке. Иллюстративное фото: Daniel Allan / Getty Images

Раненный в пассажирском автобусе в Қонаеве мужчина рассказал подробности произошедшего - ранее в Сети появилось видео, на котором запечатлен автобус и потасовка мужчин, передает сайт телеканала КТК.

41-летний мужчина получил колото-резаные раны ушной раковины и шеи. После хирургической обработки пациента отправили на амбулаторное лечение.

Как оказалось, оба участника конфликта были знакомы. Сам пострадавший, с которым корреспонденты телеканала поговорили, уверяет, что его приятель был пьян.

Из-за чего произошла драка, потерпевший рассказывать не стал, однако объяснил, откуда взялся нож.

"У нас с ним конфликт произошел. В автобусе, да, он накинулся на меня. Нож был, да, арбуз ели. Нормально себя чувствую. Бог сохранил", - заявил пострадавший.

Источник: КТК.

Ранее мы писали, что в Сети появилось видео конфликта двух мужчин в автобусе.

В УП Қонаева пояснили, что 28 июля в полицию поступило сообщение о том, что в многопрофильную городскую больницу доставлен мужчина 1983 года рождения с диагнозом "множественные колото-резаные раны шеи и подключичной области слева".

В тот же день по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".

Также врачи рассказали о состоянии пострадавшего.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2142777-passazhira-izrezali-nozhom-v-avtobuse-v-onaeve-stali-izvestny-podrobnosti/

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