В Алматы в микрорайоне Шугыла начали сносить таунхаус (фото)

В Алматы в микрорайоне Шугыла начали сносить таунхаус. Он был возведен без разрешительных документов, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

В Алматы приступили к сносу незаконного таунхауса, сообщает пресс-служба акимата города. Дом находится в микрорайоне Шугыла по ул. Жунисова, участок 135/20.

"На основании обращения жителей проведена внеплановая проверка в отношении собственника. В ходе проверки установлено, что таунхаус возведен хозяйственным способом, без полного пакета разрешительных документов.

По результатам проверки приняты административные меры с выдачей предписания, которое собственник, в свою очередь, не исполнил. Управлением подан иск на снос объекта в Наурызбайский районный суд. 2 февраля 2024 года исковые требования управления удовлетворены", - отмечается в сообщении.

Снос таунхауса в Алматы. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Снос таунхауса в Алматы. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Снос, по информации акимата, начат накануне с участием судебных исполнителей Департамента юстиции.

Накануне сообщалось, что в Алматы сносят очередной незаконно строящийся ЖК Graff. Он попал под снос по решению суда.

Отметим, в Алматы регулярно сносят незаконно построенные здания. Так, например, ранее собственника семиэтажного дома в Медеуском районе обязали снести строение. До этого в городе демонтировали незаконное здание в микрорайоне Кайрат.

Еще в Алматы снесли пристройку в предгорном районе.

В июне снесли объект по улице Каримова. Как рассказали в управлении градостроительного контроля города, ранее на основании обращения жителя была проведена внеплановая проверка. Она установила отсутствие разрешительных документов на строительство.