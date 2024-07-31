Поджег дом во время ссоры с женой: супруги скончались в Таразе

Жуткая трагедия произошла в Таразе. Как сообщили в ДП Жамбылской области, там мужчина поджег дом, в результате пожара его жена скончалась. Его самого тоже обнаружили мертвым, передает NUR.KZ.

По информации пресс-службы ДП Жамбылской области, в Таразе 54-летний мужчина, недавно освободившийся из мест лишения свободы, во время бытовой ссоры с женой на почве неприязненных отношений поджег дом.

От полученных ожогов женщина скончалась в больнице. Подозреваемый также был обнаружен мертвым недалеко от места происшествия. Предварительная версия его смерти - самоубийство.

По данному факту назначены необходимые экспертизы.

Напомним, ранее в Сети также появилась информация об обнаружении тел двух пенсионеров на месте пожара в Алматы - предполагается, что их убили. Подробности сообщили в ДП города. Отмечалось, что подозреваемый задержан "по горячим следам" и водворен в изолятор временного содержания. По предварительным данным, мотивом преступления стала ссора и неприязненные отношения.

Позже соседи погибших супругов рассказали подробности.