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Поджег дом во время ссоры с женой: супруги скончались в Таразе

Опубликовано:

Горящий дом
Пожар. Иллюстративное фото: eppicphotography/Getty Images

Жуткая трагедия произошла в Таразе. Как сообщили в ДП Жамбылской области, там мужчина поджег дом, в результате пожара его жена скончалась. Его самого тоже обнаружили мертвым, передает NUR.KZ.

По информации пресс-службы ДП Жамбылской области, в Таразе 54-летний мужчина, недавно освободившийся из мест лишения свободы, во время бытовой ссоры с женой на почве неприязненных отношений поджег дом.

От полученных ожогов женщина скончалась в больнице. Подозреваемый также был обнаружен мертвым недалеко от места происшествия. Предварительная версия его смерти - самоубийство.

По данному факту назначены необходимые экспертизы.

Напомним, ранее в Сети также появилась информация об обнаружении тел двух пенсионеров на месте пожара в Алматы - предполагается, что их убили. Подробности сообщили в ДП города. Отмечалось, что подозреваемый задержан "по горячим следам" и водворен в изолятор временного содержания. По предварительным данным, мотивом преступления стала ссора и неприязненные отношения.

Позже соседи погибших супругов рассказали подробности.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2142640-podzheg-dom-vo-vremya-ssory-suprugi-skonchalis-v-taraze/

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