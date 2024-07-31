Автомобиль конфисковали у жителя Уральска за незаконную продажу сигарет

Решением суда у жителя Уральска конфисковали легковой автомобиль, а также оштрафовали его на 3,6 млн тенге по обвинению в незаконной продаже сигарет на рынке города, передает "Мой город".

Департамент экономических расследований завершил досудебное расследование по факту незаконной предпринимательской деятельности без регистрации.

По версии обвинения, подсудимый незаконно перевозил, хранил и сбывал подакцизные товары в виде табачной продукции иностранного производства различных марок без двухмерных цифровых маркировок. Всего в деле фигурируют более 41 тыс. пачек на сумму более 31 млн тенге.

По данным заместителя руководителя ДЭР по ЗКО Ерсаина Жумабаева, подсудимый, будучи индивидуальным предпринимателем, в июле 2023 года на рынке Уральска торговал нелегальными сигаретами, а также хранил табак на складе одной из станций технического обслуживания автомобилей в Зачаганске.

Дело рассматривалось в Уральском городском суде. Подсудимый был признан виновным. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 1000 МРП (3 692 000 тенге).

Кроме этого, у мужчины конфисковали автомобиль Opel Zafira, который подсудимый использовал в качестве орудия преступления для перевозки незаконной табачной продукции. Автомобиль обратили в доход государства.

Приговор суда в законную силу пока не вступил.

Отметим, что по ст.214 УК РК осуществление предпринимательской деятельности, банковской деятельности (банковских операций), микрофинансовой или коллекторской деятельности без регистрации, а равно без обязательной для такой деятельности лицензии либо с нарушением законодательства РК о разрешениях и уведомлениях, а равно занятие запрещенными видами предпринимательской деятельности, если эти деяния причинили крупный ущерб гражданину, организации или государству либо сопряжены с извлечением дохода в крупном размере или производством, хранением, перевозкой либо сбытом подакцизных товаров в значительных размерах, наказываются штрафом в размере до 2000 МРП (7 384 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Ранее в ЗКО пресекли попытку перевозки контрабандного товара на общую сумму 670 млн тенге. В область на двух большегрузах Volvo под видом соли пытались ввезти сыр, а вместо труб - сигареты.