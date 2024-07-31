Stories с признаками обеспеченной жизни дорого обошлись студенту в СКО

В Петропавловске вынесли приговор четырем молодым людям, которые вымогали деньги у 18-летнего студента колледжа насильственными методами, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП СКО.

Как сообщает пресс-служба ведомства, вымогательство, незаконное лишение свободы, кражу и факт умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью пресекли и выявили оперуполномоченные УБОП ДП СКО в ходе профилактических встреч в учебных заведениях Петропавловска. Эти преступления были совершены одной и той же группой молодых людей с января по февраль нынешнего года.

В разработку УБОП попали четверо жителей областного центра в возрасте от 20 до 23 лет, трое из которых ранее уже были судимы. По оперативной информации, данная группа вымогала деньги у знакомого 18-летнего учащегося одного из колледжей.

"Внимание к себе парень вызвал в том числе и тем, что периодически публиковал в социальных сетях stories с признаками обеспеченной жизни", - отметили в ДП СКО.

Вытягивание денег у потерпевшего проходило на съемных квартирах путем незаконного лишения свободы, применялись психологический прессинг и физическая сила.

Потерпевшего вынуждали оформлять займы и кредиты через мобильные приложения. Также парень продал свой iPhone одной из последних моделей за 50 тыс. тенге. Полученные деньги он передавал вымогателям.

В одном из эпизодов, не застав студента по месту жительства, молодые люди проникли в его съемную квартиру, где похитили 70 тыс. тенге и внешний аккумулятор для зарядки гаджетов.

Также в состоянии алкогольного опьянения ими были совершены другие преступления, позднее рассмотренные в суде.

Как рассказали в ведомстве, на 2024 год УБОП инициирована межведомственная программа по профилактике правонарушений в молодежной среде СКО. Налажено взаимодействие между учебными заведениями и заинтересованными госорганами.

"Именно в ходе одного из таких профилактических мероприятий в стенах учебного заведения к оперативникам обратился 18-летний студент, подвергшийся вымогательству. Общий ущерб - более 400 тыс. тенге. УБОП незамедлительно были приняты меры по задержанию преступников", - пояснил заместитель начальника ДП СКО Аскар Мухаметкалиев.

Петропавловским городским судом трое из четверых задержанных были приговорены к 8, 6, 4 годам лишения свободы, один - к 4 годам условно.

"Ежедневная комплексная работа УБОП по выявлению и пресечению вымогательств и других тяжких преступлений продолжается", - подчеркнули в ДП региона.

Ранее житель Актобе заявил, что у него вымогали полмиллиона тенге, избивая и угрожая. Стражи порядка задержали пятерых подозреваемых - жителей Хромтау. По факту вымогательства проводится досудебное расследование.

А в Актау задержали подозреваемых в вымогательстве 5 млн тенге и 6 автомобилей марки Toyota Hilux у руководства ТОО под угрозой распространения определенных сведений. Принимаются меры по задержанию иных причастных лиц.