Экс-главу "Алматы Тазалык" оштрафовали на 81 млн тенге

В Алматы вынесли приговор экс-главе "Алматы Тазалык" и директору частной компании за коррупцию. Первого оштрафовали на более чем 80 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

Суд Медеуского района южной столицы вынес приговор за взяточничество директору ГКП на ПХВ "Алматы Тазалык" Токтасынову А. и директору частной компании Байжанову С., сообщается в официальном Telegram-канале Антикора.

Токтасынов получил взятку в 2,7 млн тенге от предпринимателя за заключение договоров субподряда услуг по содержанию улиц и тротуаров Алматы и подписание актов выполненных работ.

Суд оштрафовал его на 81 млн тенге, а Байжанова приговорили к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии средней безопасности.

Судебный акт не вступил в законную силу.

Отметим, по информации на официальном сайте акимата Алматы, "Алматы Тазалык" осуществляет следующие функции:

содержание автомобильных улиц (дорог) города в течение года, с выполнением работ по сбору мусора в полосе отвода, погрузка и вывозка его на свалку, окрашивание полосы отвода и уборка скошенной травы, очистка и мойка проезжей части, очистка водоотводных канав и арыков весной от снега и летом от наносного мусора и грязи с вывозкой мусора, очистка тротуаров, остановочных комплексов общественного транспорта от грязи, снега и мусора и посторонних предметов;

в зимний период - приготовление противогололедных материалов, снегоочистка дорог, профилировка снежного покрова проезжей части дорог, удаление снежных валов, обработка проезжей части противогололедными материалами.

На данный момент главой предприятия является Гани Мурзаханов.