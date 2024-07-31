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Арестовано имущество двух казахстанцев на 37 млн тенге (видео)

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Следственные действия в Жезказгане
Следственные действия. Кадр из видео: t.me/afm_rk

Досудебное расследование в отношении жителей области Ұлытау по факту рекламы и руководства финансовой пирамидой окончено Агентством по финансовому мониторингу, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства РК по финансовому мониторингу, двое граждан на протяжении более 9 месяцев занимались рекламой финансовой (инвестиционной) пирамиды MetaGo, а также руководили ее структурным подразделением на территории Жезказгана.

"Указанные граждане привлекали инвестиции от жителей области. В ходе досудебного расследования сумма ущерба и дохода от противоправной деятельности указанных лиц составила более 68 млн тенге, при этом арестовано имущество на сумму более 37 млн тенге", - рассказали в АФМ.

В соответствии со ст.201 УПК РК иную информацию в интересах следствия в ведомстве не разглашают.

В АФМ призвали не доверять сомнительным инвестиционным проектам, обещающим пассивный доход и сверхприбыль.

Напомним, в мае 2023 года стало известно, что четверо жителей Жезказгана, Алматы и Астаны подозреваются в организации незаконной деятельности финансовой пирамиды под видом привлечения инвестиций в криптовалюту по проекту MetaGo. Деятельность осуществлялась на территории Жезказгана. На тот момент, по предварительной информации АФМ, они вовлекли более 600 лиц и свыше 124 млн тенге денежных средств вкладчиков.

Позже, в августе прошлого года, в ведомстве сообщили, что двух жителей Жезказгана также подозревают в рекламе финансовой пирамиды MetaGo. По данным АФМ, они лично распространяли информацию посредством проведения встреч и собраний с населением с использованием брендированной одежды и плакатов с символикой организации, а также информационных ресурсов (YouTube, WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram). Это позволило привлечь средства от более 80 граждан с причинением ущерба на сумму свыше 63 млн тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2142375-arestovano-imushchestvo-dvuh-kazahstancev-na-37-mln-tenge/

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