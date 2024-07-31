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Павлодарца задержали и провели обыск в его доме

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Полицейский надевает наручники
Наручники. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Павлодаре задержали подозреваемого в сбыте наркотиков в особо крупном размере. В его доме провели обыск и нашли пакеты с запрещенным товаром, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками по противодействию наркопреступности задержан мужчина по подозрению в сбыте крупной партии наркотических средств.

При личном досмотре у него изъяли 13 свертков с неизвестным веществом, которое согласно исследованию оказалось наркотическим средством "гашиш".

По месту жительства подозреваемого при задействовании служебной собаки обнаружили 9 полимерных пакетов, содержащих 21 сверток с неизвестным веществом растительного происхождения, которое направили на экспертизу.

Изъятые наркотики
Пакеты с наркотиками. Фото: ДП Павлодарской области

"Установлено, что наркотик предназначался для дальнейшего сбыта на территории региона посредством закладок", - отметили в МВД.

Также правоохранители изъяли деньги, весы и пакеты для расфасовки запрещенного товара. Общая масса изъятого каннабиса составила 8,5 килограммов.

"По факту незаконного изготовления, переработки, приобретения, хранения, перевозки, сбыта наркотических средств проводится досудебное расследование. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Павлодарской области Тимур Каржаубаев.

Согласно ч.3 ст.297 УК РК незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества. 

Ранее стражи порядка из автомобиля жителя Павлодара изъяли 12 свертков с наркотиками. Кроме этого, недалеко от машины обнаружились оборудованные тайники с запрещенным веществом. Задержанного подозревают в работе курьером-закладчиком.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2142370-pavlodarca-zaderzhali-i-proveli-obysk-v-ego-dome/

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