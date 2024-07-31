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Казахстанцы поверили, что их знакомый владеет крупным бизнесом, и лишились 140 млн тенге

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Крупная сумма денег
Пачки денег. Иллюстративное фото: Adil Abdrakhmanov / Getty Images

В СКО жители одного из сел, по их словам, отдали своему знакомому 140 млн тенге, но возврата денег не дождались. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, сотрудники полиции расследуют уголовное дело сразу по 16 эпизодам мошенничества, подозреваемым в совершении которых проходит 30-летний житель Тайыншинского района Северо-Казахстанской области.

"Ранее несудимый мужчина обманным путем завладел крупными суммами денег у односельчан. В полицию поступил ряд заявлений от жителей Тайыншинского района о том, что с лета 2022 по май 2024 года их общий знакомый обманом завладел деньгами, взятыми ими в кредит.

Во всех эпизодах подозреваемый убеждал будущих потерпевших о наличии у него якобы крупного бизнеса в сфере сельского хозяйства и под разными предлогами просил оформить кредиты на его развитие", - рассказали в МВД.

Люди соглашались, оформляли кредиты через мобильные приложения банков и переводили деньги по указанным им реквизитам. В дальнейшем деньги обратно они не получили. Общий ущерб составил около 140 млн тенге.

"Сотрудниками управления криминальной полиции ДП СКО совместно с коллегами из районного отдела полиции проведены оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых подозреваемый в мошенничестве был задержан и помещен под стражу. В настоящее время по фактам мошенничества ведется досудебное производство. Не исключается наличие других эпизодов аналогичных мошенничеств с участием данного подозреваемого", - уточнил заместитель начальника ДП СКО Аскар Мухаметкалиев.

Ранее стало известно, что житель Кызылорды за счет знакомых бизнесменов обогатился на 250 млн тенге, но вынужден был предстать перед судом. В итоге его приговорили к 6,5 годам лишения свободы.

А беременную жительницу Экибастуза обвинили в присвоении 43 млн тенге путем обмана родных и близких. Как установил суд, она предлагала приобрести через своих знакомых квартиры и дома, а также получить прибыль от участия в тендерах. Будущей матери назначили минимальное наказание.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2142336-kazahstancy-poverili-chto-ih-znakomyy-vladeet-krupnym-biznesom-i-lishilis-140-mln-tenge/

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