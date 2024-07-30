Убийство пенсионеров в Алматы: стали известны новые подробности

Соседи погибших в Алматы супругов-пенсионеров раскрыли новые подробности дела, озвучив предполагаемый мотив преступления, передает телеканал "Астана".

Как сообщает телеканал, в Алматы зарезали, а затем сожгли супругов - пенсионеров. ЧП произошло в Жетысуском районе в одном из домов барачного типа.

Отмечается, что соседи погибших ночью почувствовали сильный запах гари. Выбежав на улицу, они увидели, что загорелась крыша.

"Во время пожаротушения вынесли тело дедушки, нашего соседа, дядя Саша. И медики, когда обследовали, обнаружили тот факт, что у него есть 4 ножевых ранения", - рассказал житель города Эмраджан Хасанов.

Позже выяснились еще более ужасающие подробности произошедшего. Крыша дома, как сообщает телеканал, загорелась неслучайно - ее поджег знакомый дочери погибшего.

В сюжете также отмечается, что хулиган на почве неприязненных отношений сначала нанес ножевые ранения хозяину дома, а затем с целью сокрытия преступления инсценировал пожар. Хозяин дома сгорел, а позже пожарные извлекли из квартиры тело его супруги. Но пока неизвестно, была ли она убита перед смертью.

"Он, когда убил тетю Надю, он от нее написал сообщение, что это я сама сделала, сама подожгла, а вы живите с нашей дочкой счастливо. Сообщение написал их дочке. То есть, отступлю назад, у них были некие отношения с их дочкой. Я не знаю, какие. Возможно, он это придумал и она не отвечает взаимностью, из-за того, что родители против", - отмечает Эмраджан Хасанов.

Вместе с пенсионерами в доме находился их внук – аутист. Его спасли соседи. Предполагаемый убийца, как говорится в сюжете, уже через час вернулся на место преступления. Соседи уверены в том, что таким образом он пытался запутать следствие.

Пожар уничтожил и дома соседей. Три семьи остались без крыши над головой.

Ранее в Сети появилась информация об обнаружении тел двух пенсионеров на месте пожара в Алматы - предполагается, что их убили. Подробности сообщили в ДП города. Отмечалось, что подозреваемый задержан "по горячим следам" и водворен в изолятор временного содержания. По предварительным данным, мотивом преступления стали ссора и неприязненные отношения.

Добавим, что согласно статье 99 УК РК, убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, двух или более лиц наказывается лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества или без таковой.