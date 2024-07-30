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Нападение с ножом на госинспектора в Алматы: что известно о состоянии пострадавшего

Опубликовано:

Драка в Алматы
Драка в Алматы. Кадр из видео: t.me/kozachkow

В Министерстве сельского хозяйства рассказали о состоянии госинспектора, на которого напали днем в Алматы. Подозреваемым является предприниматель, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Ранее в соцсетях появилось видео драки с ножом в Алматы. Пострадавшим оказался госинспектор департамента по управлению земельными ресурсами мегаполиса.

В Минсельхозе сообщили, что инцидент произошел 22 июля.

"В июне 2024 года на основании поступившего заявления департаментом была открыта проверка в отношении предпринимателя на предмет соблюдения земельного законодательства РК. В ходе проверки было выявлено, что предприниматель А. самовольно без правоустанавливающих документов занял землю государственной собственности общей площадью 0,0012 га, установив на участке торговый павильон", - сообщается в Instagram-профиле ведомства.

В результате проверки в отношении предпринимателя приняли меры по статье 136 КоАП, а также выдали предписание о демонтаже павильона.

"Вместо того, чтобы исполнить предписание, предприниматель напал на инспектора департамента с ножом", - заявили в МСХ.

Госинспектор попал в больницу, у него сломаны нос, глазница. Ножевых ранений нет.

Отметим, что в отношении подозреваемого в нападении возбудили уголовное дело по факту хулиганства с применением оружия.

Добавим, согласно статье 136 КоАП, нарушение права государственной собственности на землю влечет штраф на:

  • физических лиц в размере 75 МРП (276,9 тыс. тенге);
  • на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации - 100 МРП (369,2 тыс. тенге);
  • на субъектов среднего предпринимательства - 150 МРП (1,8 млн тенге);
  • на субъектов крупного предпринимательства - 700 МРП (2,5 млн тенге).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2142067-napadenie-s-nozhom-na-gosinspektora-v-almaty-chto-izvestno-o-sostoyanii-postradavshego/

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