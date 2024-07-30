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Известного бизнесмена убили в Уральске: подсудимым вынесли приговор

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Судья выносит приговор
Судья. Иллюстративное фото: Pattanaphong Khuankaew / Getty Images

В Уральске на скамье подсудимых оказались двое мужчин. По версии обвинения, они избили предпринимателя, после чего тот скончался в больнице, передает "Мой город".

Как сообщили в пресс-службе областного суда, мужчинам было предъявлено обвинение по ст.106 УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека". 

Из материалов дела следует, что в тот день в сауне между известным в Уральске бизнесменом Сергеем Губером и двумя посетителями возник конфликт. Как установил суд, обвиняемые нанесли предпринимателю телесные повреждения, вследствие чего тот скончался. 

30 июля в Уральском городском суде огласили приговор по уголовному делу. Суд признал обоих мужчин виновными и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы каждому.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован. 

Напомним, преступление произошло в ноябре прошлого года. Тогда с многочисленными травмами в больницу доставили 54-летнего Сергея Губера. Спустя некоторое время он скончался. 

Сперва был установлен только один подозреваемый - ранее не судимый житель Уральска 1981 года рождения. Его водворили в изолятор временного содержания.

Добавим, что по ч.3 ст.106 УК РК умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего либо совершенные преступной группой, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой. 

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2141937-izvestnogo-biznesmena-ubili-v-uralske-podsudimym-vynesli-prigovor/

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