Казахстанцам вводили просроченные препараты анестезии

В больнице Маканчинского района области Абай пациентам вводили просроченный медицинский препарат анестезии, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, при проверке учреждения здравоохранения прокуратурой Маканчинского района выявлены многочисленные нарушения законодательства по обеспечению лекарственных средств.

"Проверкой установлено ненадлежащее хранение препаратов, несвоевременное уничтожение ампул с наркотическими средствами и неправильное назначение медикаментов.

Кроме того, выявлены факты применения при проведении операций к пациентам просроченного медицинского препарата анестезии (наркоза)", - рассказали в прокуратуре области Абай.

Принятыми мерами прокуратуры 12 должностных лиц медицинского учреждения наказаны в дисциплинарном порядке и 12 лицам наложены административные штрафы по ст.426 КоАП РК (Нарушение правил фармацевтической деятельности и сферы обращения лекарственных средств и медицинских изделий) на сумму более 1,5 млн тенге.

Отметим, что по ст.426 КоАП РК нарушение правил регистрации и перерегистрации, производства, изготовления и контроля качества, испытания (исследования), ввоза, закупки, транспортировки, хранения, маркировки, реализации, в том числе превышение установленных предельных цен на лекарственные средства, а также применения (использования), обеспечения, уничтожения, рекламы лекарственных средств, медицинских изделий, если оно не повлекло причинения вреда здоровью человека, влечет штраф на физических лиц в размере 70 МРП (258 440 тенге), на должностных лиц - в размере 100 МРП (369 200 тенге), на субъектов малого предпринимательства - в размере 130 МРП (479 960 тенге), на субъектов среднего предпринимательства - в размере 200 МРП (738 400 тенге), на субъектов крупного предпринимательства - в размере 1000 МРП (3 692 000 тенге).