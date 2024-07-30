Мужчина шатался на улице и получил арест в Павлодарской области

В Павлодарской области мужчина появился на сельской улице в пьяном виде и был привлечен к административной ответственности. Ему назначили трое суток ареста, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, полицейские на улице Школьная в селе Голубовка остановили мужчину, который шел по улице, шатаясь.

Выяснилось, что он находится в состоянии опьянения, что было подтверждено медицинским освидетельствованием. К слову, сельчанина задержали в таком состоянии повторно.

"За появление в общественном месте в состоянии опьянения мужчина привлечен к ответственности. Материал рассмотрен в суде, где постановлением суда он подвергнут административному аресту сроком на трое суток", - рассказал участковый инспектор полиции Иртышского района Павлодарской области Талгат Зайниденов.

По данным стражей порядка, с начала текущего года за распитие алкогольных напитков и появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения в Иртышском районе привлекли к ответственности 164 гражданина.

Добавим, что по ст.440 КоАП РК распитие алкогольных напитков на улицах и в других общественных местах, кроме организаций торговли и общественного питания, в которых продажа алкогольных напитков на разлив разрешена местным исполнительным органом, или появление в общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, влечет штраф в размере 5 МРП (18 460 тенге).

Те же деяния, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, влекут штраф в размере 10 МРП (36 920 тенге) либо административный арест на срок до 5 суток.

Ранее пьяного жителя Аксу, спящего на лестничной площадке, обнаружили полицейские в подъезде жилого дома. Мужчине назначили штраф.

А в Павлодаре при патрулировании стражи порядка заметили нетрезвую женщину, которая спала прямо на дороге с бутылкой в руках. На замечания полицейских она никак не отреагировала и продолжала спать, а в себя пришла лишь после того, как ее подняли.