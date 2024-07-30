Полицейские отправили водителей на экспертизу в Экибастузе

В Экибастузе полицейские остановили двух водителей, которые находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Павлодарской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, сколько бы не привлекали к ответственности водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, лишали их водительских прав сроком до 8 лет и подвергали административным арестам до 20 суток, статистика не меняется.

Только с начала года полицейские Экибастуза остановили 132 водителя, находящихся за рулем в состоянии опьянения.

"К примеру, сотрудниками полиции в Экибастузе на улице Абая остановлен автомобиль Skoda Rapid, водитель которого находился в состоянии алкогольного опьянения.

В другом случае водитель также управлял транспортным средством марки Gelly в состоянии опьянения.

На улице Пшембаева водитель Toyota Camry управлял авто, не имея права управления транспортными средствами", - рассказал заместитель начальника местной полицейской службы УП Экибастуза Медет Бейсенов.

Он отметил, что по всем случаям были проведены экспертизы на степень опьянения, транспортные средства водворили на специализированную стоянку, возбуждены административные материалы и направлены в суд.

"Безопасность на дорогах во многом зависит от поведения и сознательности каждого участника дорожного движения. Пока по нашим дорогам ездят водители, позволяющие себе управлять автомашиной в состоянии алкогольного опьянения, мы все находимся в серьезной опасности", - обратились в ДП Павлодарской области.

Если пьяный человек садится за руль, полицейские рекомендуют попытаться его остановить.

"Если же он вас не услышал, сообщите по номеру "102" - это гражданский долг сознательного гражданина. Не стоит думать в это время, что вы кому-то сделаете плохо, подумайте лучше, что ваш звонок может спасти кому-то жизнь, возможно, даже самому пьяному водителю. Водители, садясь за руль в состоянии опьянения, подумайте о последствиях", - заявили в ведомстве.

Отметим, что по ст.608 КоАП РК управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, влекут административный арест на 15 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на 7 лет.

Ранее в Павлодаре стражи порядка остановили пьяного водителя автомобиля Lexus LX. Его лишили водительских прав на 7 лет и отправили под арест на 15 суток, а машину поместили на спецстоянку.