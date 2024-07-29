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Антикор объявил в розыск бывшего полицейского

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Адиль Бакыт
Адиль Бакыт. Фото: t.me/antikornews

Департаментом Агентства по противодействию коррупции по области Ұлытау разыскивается гражданин Республики Казахстан, бывший оперуполномоченный отдела полиции Сатпаева, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

По информации официального Telegram-канала Агентства по противодействию коррупции РК, Бакыт Адиль Есенжолулы 25.07.2000 года рождения, уроженец Карагандинской области, экс-оперуполномоченный ОП Сатпаева.

Его подозревают в совершении тяжкого преступления, предусмотренного ст.362 ч.4 п.3 УК РК (Превышение власти или должностных полномочий).

Мера пресечения - содержание под стражей.

"В случае обнаружения местонахождения либо получении информации о вероятном местонахождении разыскиваемого лица, просим сообщить инициатору розыска - в Департамент Агентства по противодействию коррупции по области Ұлытау (адрес г.Жезказган, ул.Курманбаева 15) по телефонам: Дежурная часть 8 (7102) 72-12-31, группа розыска, мобильный телефон 8-771-192-44-20, 8-775-912-87-07 (или написать на электронную почту kb.ulytau@antikor.gov.kz)", - обратились в Антикоре.

В ведомстве гарантировали вознаграждение и анонимность.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2141473-antikor-obyavil-v-rozysk-kazahstanca/

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