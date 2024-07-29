Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Избивали и угрожали": большими проблемами для актюбинца обернулась поломка авто (видео)

Опубликовано:

Мужчину задержали по подозрению в вымогательстве
Задержанный. Кадр из видео: t.me/POLICE_of_KZ/

Житель Актобе заявил, что у него вымогали полмиллиона тенге, избивая и угрожая. Стражи порядка задержали пятерых подозреваемых, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает новостной Telegram-канал ведомства, в полицию с заявлением обратился житель Актобе.

"Во время поломки автомашины в одном из районов области к нему подошли неизвестные и требовали деньги, избивая и угрожая. Из автомашины вымогатели забрали 13 комплектов спецодежды, а за возврат потребовали 500 тыс. тенге", - рассказали в МВД.

Сотрудниками УБОП ДП в ходе проведения оперативных мероприятий с привлечением бойцов спецподразделения были установлены и задержаны пять жителей города Хромтау, изъяты вещественные доказательства.

По факту вымогательства проводится досудебное расследование.

"Один из подозреваемых водворен в ИВС. Проверяется причастность задержанных к совершению аналогичных преступлений в области", - отметили в ведомстве.

Добавим, что по ст.194 УК РК вымогательство - это требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, оглашение которых может причинить существенный вред интересам потерпевшего или его близких.

Вымогательство, совершенное:

1) с применением насилия; 

2) группой лиц по предварительному сговору; 

3) неоднократно, -

наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества. 

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2141253-izbivali-i-ugrozhali-bolshimi-problemami-dlya-aktyubinca-obernulas-polomka-avto-video/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie