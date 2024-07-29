"Избивали и угрожали": большими проблемами для актюбинца обернулась поломка авто (видео)

Житель Актобе заявил, что у него вымогали полмиллиона тенге, избивая и угрожая. Стражи порядка задержали пятерых подозреваемых, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает новостной Telegram-канал ведомства, в полицию с заявлением обратился житель Актобе.

"Во время поломки автомашины в одном из районов области к нему подошли неизвестные и требовали деньги, избивая и угрожая. Из автомашины вымогатели забрали 13 комплектов спецодежды, а за возврат потребовали 500 тыс. тенге", - рассказали в МВД.

Сотрудниками УБОП ДП в ходе проведения оперативных мероприятий с привлечением бойцов спецподразделения были установлены и задержаны пять жителей города Хромтау, изъяты вещественные доказательства.

По факту вымогательства проводится досудебное расследование.

"Один из подозреваемых водворен в ИВС. Проверяется причастность задержанных к совершению аналогичных преступлений в области", - отметили в ведомстве.

Добавим, что по ст.194 УК РК вымогательство - это требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, оглашение которых может причинить существенный вред интересам потерпевшего или его близких.

Вымогательство, совершенное:

1) с применением насилия;

2) группой лиц по предварительному сговору;

3) неоднократно, -

наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.