Казахстанца оправдали по протесту генпрокурора

По протесту генпрокурора был оправдан казахстанец. Его дело по обвинению в мошенничестве рассматривалось в Костанайской области, передает NUR.KZ со ссылкой на Генпрокуратуру.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, приговором Алтынсаринского районного суда Костанайской области, который суд апелляционной инстанции оставил без изменения, Кенжегарин был осужден за мошенничество по ст.190 ч.1 УК к 1 году ограничения свободы.

В частности, Кенжегарин, подав документы в комиссию по легализации Алтынсаринского района Костанайской области легализовал и оформил на себя квартиру, расположенную в селе Малая Чураковка.

В последующем данное решение о легализации апелляционной инстанцией Костанайского областного суда было признано незаконным, так как Кенжегариным комиссии предоставлены ложные сведения о покупке квартиры.

В дальнейшем это решение суда и стало основанием для уголовного преследования Кенжегарина за мошенничество.

"Тогда как фактически допрошенные по делу свидетели подтвердили, что в 1997 году предыдущий владелец продал квартиру Кенжегарину за 100 тыс. тенге. Кенжегарин деньги передал при свидетелях без расписки.

При этом у продавца документов о принадлежности ему квартиры не было, так как он также приобрел ее на основании устной договоренности с предыдущим владельцем", - рассказали в Генпрокуратуре.

При данных обстоятельствах, считают в ведомстве, Кенжегарину следовало урегулировать вопрос с владельцем квартиры путем признания сделки состоявшейся, подав в гражданский суд.

Таким образом в действиях Кенжегарина не имеется признаков состава уголовного правонарушения, так как умысла на совершение мошенничества он не имел.

"Верховный суд согласился с доводами протеста генерального прокурора о том, что между Кенжегариным и продавцом квартиры возникли гражданско-правовые отношения, что исключает его уголовное преследование.

По кассационному протесту генерального прокурора Верховный суд оправдал Кенжегарина А.", - отметили в надзорном органе.

Здесь добавили, что всего за 1-е полугодие по кассационным протестам генерального прокурора оправданы четыре человека путем снижения меры наказания, переквалификации действий, а смягчения режима уголовно-исполнительного учреждения улучшило положение 82 лиц.

Добавим, что по ч.1 ст.190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Ранее Верховный суд оправдал бывшего руководителя районного отдела культуры и развития языков в Акмолинской области. Его осудили за злоупотребление полномочиями и на 3 года лишили права занимать должности на госслужбе. Однако это решение было отменено с разъяснением права на реабилитацию.