Объявленного в розыск мужчину задержали в Жамбылской области
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Полицейские Жамбылской области задержали мужчину, которого объявили в розыск. Ориентировки на днях разослали стражи порядка, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий в Кордайском районе сотрудниками полиции задержан находившийся в розыске подозреваемый. Бекен Канат Догдырханович подозревается в совершении корыстно-насильственного преступления на территории города Тараз", - говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, задержанный вину признал полностью - он водворен в ИВС.
На данный момент ведется досудебное расследование.
На днях, в ДП Жамбылской области объявили, что разыскивают мужчину, которого подозревают в совершении корыстно-насильственного преступления на территории Тараза.
Были опубликованы приметы разыскиваемого.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2140830-obyavlennogo-v-rozysk-muzhchinu-zaderzhali-v-zhambylskoy-oblasti/