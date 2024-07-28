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Объявленного в розыск мужчину задержали в Жамбылской области

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Задержанного ведут стражи порядка
Задержанный. Кадр из видео: ДП Жамбылской области

Полицейские Жамбылской области задержали мужчину, которого объявили в розыск. Ориентировки на днях разослали стражи порядка, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий в Кордайском районе сотрудниками полиции задержан находившийся в розыске подозреваемый. Бекен Канат Догдырханович подозревается в совершении корыстно-насильственного преступления на территории города Тараз", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, задержанный вину признал полностью - он водворен в ИВС.

На данный момент ведется досудебное расследование.

На днях, в ДП Жамбылской области объявили, что разыскивают мужчину, которого подозревают в совершении корыстно-насильственного преступления на территории Тараза.

Были опубликованы приметы разыскиваемого.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2140830-obyavlennogo-v-rozysk-muzhchinu-zaderzhali-v-zhambylskoy-oblasti/

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